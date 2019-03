FOCUS TMW - I contratti della Roma: tanti casi. Rinnovi per De Rossi-Zaniolo

La priorità della Roma, come annunciato dall'ex ds Monchi in tempi non sospetti, è il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Ma quello del baby talento giallorosso, a prescindere dal cambio nel comparto mercato, non è l'unica situazione da analizzare all'interno degli uffici di Trigoria.

2019 - A fine stagione scadrà solo il contratto di capitan De Rossi. Il rinnovo annuale però è già pronto e sulla strada per la firma non ci saranno problemi di alcun tipo.

2020 - A fine anno la società si incontrerà con l'entourage di Edin Dzeko, ma la firma non sembra più sicura come nelle scorse settimane. Chi dovrebbe presto rinnovare, invece, è Aleksandar Kolarov (2021), così come El Shaarawy: nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro, ma salvo colpi di scena la firma fino al 2024 è vicinissima.

2021 - Al momento, per i tre giocatori in questione, non è in programma alcun incontro per il rinnovo. E in estate, soprattutto per quanto riguarda Marcano, il mercato potrebbe aprire nuovi scenari.

2022 - Nei mesi scorsi il rinnovo di Cengiz Under sembrava solo una formalità. Ma l'infortunio, il pressing delle big europee e l'addio di Monchi potrebbero aver frenato le operazioni. Chi potrebbe rinnovare nelle prossime settimane è invece Pellegrini, con la Roma che ha inoltre tutta l'intenzione di eliminare la clausola rescissoria.

2023 - Tanti giocatori blindati nei mesi scorsi dai giallorossi. Ma in questo gruppo c'è anche Nicolò Zaniolo: il classe '99 ha un contratto lungo, ma a cifre da Primavera. Per questo a breve ci sarà un nuovo incontro e verosimilmente un adeguamento.