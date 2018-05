FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il via ufficiale del calciomercato sia ancora distante, le trattativa sono già entrate nel vivo con diverse squadre che sono vicine a concludere i primi colpi in entrata. Tuttomercatoweb.com vi propone una previsione dei prossimi 10 colpi che potrebbero verificarsi nel corso della settimana in una breve lista aggiornata ogni lunedì.

Emre Can alla Juventus - E' stato uno dei colpi più chiacchierati degli ultimi mesi, con i bianconeri che hanno corteggiato il centrocampista tedesco in scadenza col Liverpool fin dallo scorso autunno. Adesso l'accordo è stato raggiunto e in settimana sono attese le visite mediche che saranno l'anteprima della firma e dunque dell'ufficialità. Al giocatore contratto di cinque anni a 6 milioni di euro a stagione.

Ante Coric alla Roma - Centrocampista classe '97 di nazionalità croata, oggi è approdato nella Capitale per effettuare le visite mediche di rito che precedono la firma dell'accordo che lo vedrà passare dalla Dinamo Zagabria alla Roma. 7 milioni di euro più 1 di bonus il prezzo del cartellino di uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

Maurizio Sarri al Chelsea - L'entourage dell'allenatore e la dirigenza dei Blues stanno spingendo sull'acceleratore per chiudere l'operazione il prima possibile. Da risolvere prima di tutto il rapporto tra Conte e il club di Abramovich, poi anche la clausola presente sul contratto dell'ex tecnico del Napoli che lo stesso Chelsea non vorrebbe versare nelle casse di De Laurentiis. Possibile che la mediazione porti a una via di mezzo che possa accontentare tutti e soprattutto permettere a Sarri di approdare in Premier League.

Allenatore dell'Udinese - Non pare essere così vicina la soluzione per la panchina dei bianconeri, con il patron Pozzo che è intenzionato a trovare alla svelta una soluzione che non risponde al nome di Cesare Prandelli che questa mattina ha smentito con forza la pista friulana. Uno degli ultimi nomi che si fanno è quello di Quiche Sanchez Flores, che nel 2015-2016 aveva già lavorato per i Pozzo al Watford prima di passare all'Espanyol. In Italia piace Rolando Maran dopo la fine dell'avventura clivense.

L'allenatore del Cagliari - Dopo l'addio di Diego Lopez, sono tre i nomi che il club sardo starebbe prendendo in considerazione per la prossima stagione. Il primo è De Zerbi, ex Benevento; poi Ivan Juric, dopo il fallimento col Genoa; infine Rolando Maran, in cerca di una nuova panchina dopo l'esonero dal Chievo.

Matteo Darmian alla Juventus - Un altro vecchio pallino bianconero pare essere più vicino a concludere positivamente un lunghissimo corteggiamento. L'ex Torino vuole i bianconeri con forza, e la sua volontà sta pesando molto su un affare che potrebbe chiudersi a breve con la benedizione di José Mourinho. Marotta dovrebbe versare circa 15 milioni di euro per convincere definitivamente il Manchester United a lasciar partire l'esterno della Nazionale.

Ivan Marcano alla Roma - Il difensore in scadenza del Porto è ormai convinto di accettare la proposta giallorossa, con Monchi che deve solo ultimare gli ultimi dettagli per dare il via libera alle visite mediche. La sensazione è che a ore, lo spagnolo possa atterrare a Fiumicino per iniziare la nuova avventura italiana.

Pepe Reina e Ivan Strinic al Milan - Entrambi hanno già confermato di aver pre-firmato i rispettivi contratti con i rossoneri. A breve arriverà l'ufficialità delle due trattative, con il Milan che, in attesa di conoscere il proprio futuro europeo, ha già iniziato a costruire la squadra del futuro.

Stephan Lichtsteiner all'Arsenal - L'esterno svizzero, salutata la Juventus dopo una lunga e vincente avventura italiana, è pronto ad accettare l'offerta dei Gunners dopo il fallimento della trattativa con il Borussia Dortmund. Il giocatore è stato anche vicino al Monaco, ma il richiamo della Premier League pare averlo convinto a ripartire da Londra.

Rod Vodisek al Genoa - Lo sloveno arriva con il duro compito di sostituire Mattia Perin, già promesso sposo della Juventus. Il giocatore arriva dall'Olimpia Lubiana, ha già effettuato le visite mediche e nei prossimi giorni verrà ufficializzato dal Grifone con un contratto di cinque anni.