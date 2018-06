FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante il via ufficiale del calciomercato sia ancora distante, le trattativa sono già entrate nel vivo con diverse squadre che sono vicine a concludere i primi colpi in entrata. Tuttomercatoweb.com vi propone una previsione dei prossimi 10 colpi che potrebbero verificarsi nel corso della settimana in una breve lista aggiornata ogni lunedì.

Mattia Perin alla Juventus - Se ne parla da giorni ma domani i bianconeri incontreranno il Genoa per chiudere l'accordo in via definitiva. La volontà del giocatore ha pesato molto nella trattativa, che si chiuderà con un esborso juventino di 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Simone Verdi al Napoli - A gennaio l'esterno offensivo dei rossoblu rifiutò il trasferimento per "terminare il percorso di crescita" sotto la guida di Donadoni. Adesso, con l'addio di Sarri dagli azzurri e l'approdo di Ancelotti in Campania, il Nazionale azzurro ha deciso di dare il via libera all'affare. Affare da 20 milioni più 5 di bonus e contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione.

L'allenatore dell'Udinese - E' la settimana decisiva per scoprire chi guiderà i bianconeri la prossima stagione. L'identikit stilato dai dirigenti friulani porta a un tecnico straniero, precisamente spagnolo, con Quiche Sanchez Flores in pole anche grazie all'ottimo rapporto con la famiglia Pozzo con la quale ha già collaborato sedendo in passato sulla panchina del Watford.

Hakim Ziyech alla Roma - Dall'Olanda sono certi: il jolly ambidestro dell'Ajax è a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Un affare da oltre 30 milioni di euro che però potrebbe cambiare il volto della squadra di Di Francesco. Monchi batte un colpo e con lui metterebbe a segno il secondo super acquisto della sua gestione dopo quello di Schick.

Gianluigi Buffon al PSG - I francesi e lo stesso giocatore sono in trepidante attesa del pronunciamento dell'UEFA sulla squalifica del portiere in seguito alle dichiarazioni rilasciate a margine della semifinale di Champions contro il Real Madrid. Il timore dei parigini è che la squalifica possa essere troppo lunga per sfruttare subito le qualità dell'ex numero uno bianconero. Se dovesse arrivare un pronunciamento dalla mano leggera, Buffon firmerà per la squadra del tecnico Tuchel. Altrimenti tutto potrebbe rimettersi in gioco.

Bryan Cristante alla Roma - Questa è la settimana giusta per il passaggio in giallorosso del centrocampista dell'Atalanta. 25 milioni più bonus è la cifra che Monchi dovrebbe versare a Percassi per ottenere il cartellino dell'interno scuola Milan. Al giocatore andrà un contratto di 5 anni a 1,4 milioni a stagione.

Rolando Maran al Cagliari - Dopo la rescissione con il Chievo Verona, il tecnico è pronto a firmare l'accordo con i sardi. La stretta di mano col presidente Giulini è già arrivata negli scorsi giorni e a breve arriverà l'ufficialità. Accordo biennale.

Lucas Verissimo al Torino - Resta da superare la concorrenza della Lazio, ma Petrachi pare essere in vantaggio per il centrale classe '95 di proprietà del Santos. I granata hanno messo sul piatto 8 milioni di euro più bonus, i biancocelesti 7. Chi la spunterà in questo scontro a distanza, si assicurerà le prestazioni del giocatore.

Stefan De Vrij all'Inter - Affare già chiuso da tempo, si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare dopo l'amichevole di questa sera tra Italia e Olanda. L'ex laziale firma per cinque anni a 4 milioni a stagione.

L'allenatore del Real Madrid - Detto che Mauricio Pochettino resta il candidato numero uno per profilo ed esperienza, le difficoltà per strapparlo al Tottenham potrebbero essere determinanti in senso negativo. I Blancos hanno voglia di chiudere alla svelta la casella panchina, e in corsa c'è anche Fabio Cannavaro, ex madridista attualmente al Guangzhou Evergrande. Tra i tanti nomi usciti nelle ultime ore ci sono anche Wenger, Conte, Jorge Jesus, Solari e Joachim Low.