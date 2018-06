FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il via ufficiale del calciomercato sia ancora distante più di due settimane, le trattativa sono già entrate nel vivo con diverse squadre che sono vicine a concludere i primi colpi in entrata. Tuttomercatoweb.com vi propone una previsione dei prossimi 10 colpi che potrebbero verificarsi nel corso della settimana in una breve lista aggiornata ogni lunedì.

Simone Verdi al Napoli - A gennaio l'esterno offensivo dei rossoblu rifiutò il trasferimento per "terminare il percorso di crescita" sotto la guida di Donadoni. Adesso, con l'addio di Sarri dagli azzurri e l'approdo di Ancelotti in Campania, il Nazionale azzurro ha deciso di dare il via libera all'affare. Affare da 20 milioni più 5 di bonus e contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione. Oggi dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di rito.

Roberto De Zerbi al Sassuolo - Dopo la separazione consensuale con Beppe Iachini, i neroverdi sono pronti ad annunciare il nuovo tecnico. Di fatto, il patron Squinzi lo ha già annunciato negli scorsi giorni: "Con un giovane come De Zerbi speriamo di ripetere la storia vincente che abbiamo vissuto con Eusebio di Francesco". Si attende solo l'ufficialità.

Emiliano Viviano al Parma - Prima della fine del campionato il portiere fiorentino sembrava un punto fermo dei blucerchiati in vista del prossimo campionato e invece sarà uno dei primi a partire. Convinto dal progetto Ducale, firmerà un triennale da 750mila a stagione. L'ufficialità è attesa nei prossimi giorni con l'incontro decisivo fissato per la giornata di oggi.

Emre Can alla Juventus - Dopo settimane di attesa, pare essere arrivata quella decisiva per le visite mediche del calciatore tedesco proveniente dal Liverpool. Il centrocampista firmerà un accordo di cinque anni.

Omar Colley alla Sampdoria - Visite mediche già effettuate per il nuovo difensore blucerchiato proveniente dal Genk. Il gambiano è stato pagato 7,5 milioni di euro più due di bonus. Manca solo l'ufficialità con l'annuncio del nuovo acquisto per la rosa di mister Giampaolo.

Federico Marchetti al Genoa - Dopo lo svincolo dalla Lazio, arrivato al termine del contratto, il portiere è pronto a iniziare una nuova avventura col Grifone. Visite mediche effettuate la scorsa settimana con successo. Anche per lui, manca solo l'annuncio ufficiale col giocatore che firmerà un accordo biennale con opzione sul terzo.

Filippo Inzaghi al Bologna - Eliminato ieri col Venezia dal Palermo dai play off di Serie B, l'ex attaccante del Milan e della Nazionale è pronto a tornare da allenatore in Serie A dopo l'esperienza con i rossoneri. Oggi è previsto l'incontro risolutivo con il presidente Tacopina, poi Super Pippo sarà pronto per dire sì alla proposta biennale di Saputo e del club emiliano.

Jorginho al Manchester City - "Non abbiamo ancora trovato un accordo definitivo, ma si può chiudere nei prossimi giorni". Queste le parole rilasciate ieri da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al Sun. Il centrocampista italo-brasiliano è pronto per salutare la Campania, con i Citizens che verseranno circa 50 milioni più bonus per il suo cartellino.

Il futuro di Antoine Griezmann - Il Mondiale della Francia inizierà ufficialmente sabato prossimo, e l'attaccante francese ha fatto sapere a più riprese che dichiarerà le proprie intenzioni prima del fischio d'inizio della gara contro l'Australia. Al momento l'ipotesi più probabile è quella dell'addio all'Atletico Madrid, con il Barcellona pronto a pagare la clausola rescissoria e dunque ad acquistare un altro dei migliori giocatori al mondo dopo l'acquisto in inverno di Coutinho dal Liverpool.

Allenatore del Real Madrid - La soluzione interna con Guti, allenatore del Real Madrid Castilla (la squadra B dei Blancos, è quella più accreditata, anche perché Florentino Perez vorrebbe annunciare il nuovo allenatore entro giovedì. Tra le alternative ancora in piedi figurano Antonio Conte, in rotta col Chelsea, e l'attuale ct del Brasile Tite, che però dal ritiro in Russia ha fatto sapere di non aver avuto contatti con il club spagnolo.