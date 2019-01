FOCUS TMW - I dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek al Milan Gara odierna tra Genoa e Milan senza la punta polacca che domani sarà un giocatore rossonero. Accordi definiti tra le parti, 35 milioni più Josè Mauri al club di Enrico Preziosi.

Gonzalo Higuain al Chelsea Fuori dai convocati per la partita di questa sera: il Pipita ha chiesto a Gattuso di non esserci, Maurizio Sarri lo aspetta a breve e l'argentino si augura di debuttare a breve coi Blues. Che hanno ceduto Alvaro Morata all'Atletico Madrid per fargli spazio.

Matteo Darmian alla Juventus Colpo a sorpresa della Juventus: arriva, dopo un lungo tira e molla, l'esterno dal Manchester United. Rinnoverà coi Red Devils e poi andrà in prestito con riscatto fissato in bianconero.

Martin Caceres e Leonardo Spinazzola al Bologna L'arrivo di Darmian a Torino libera Spinazzola. Oggi il nuovo assalto ma l'esterno mancino non è convinto, il ds Riccardo Bigon sta invece per piazzare un altro colpo con Martin Caceres dalla Lazio.

Gli affari incrociati Juve-Genoa-Milan Tanti affari tra i club. Sarà definito a breve il ritorno di Stefano Sturaro in Italia: andrà in prestito dalla Juve al Genoa. I due club discutono anche di Szumon Zurkowski e il Genoa vuole pure Marko Pjaca che è in prestito alla Fiorentina.

Arnaut Danjuma Groeneveld al Milan Trattativa in corso con il Club Brugge. L'olandese è obiettivo caldo dei rossoneri, in settimana nuovi contatti per l'esterno del '97 valutato circa 10 milioni di euro.

Gabriel Brazao al Chievo Verona Tutto definito: il portiere sarà preso dai clivensi con la mano lunga dell'Inter a prenotarlo. Un po' come fatto, in passato, con Julio Cesar.

Diego Farias al Bologna e Diego Falcinelli al Cagliari Il gol di ieri suona come un addio per il sudamericano, pronto a trasferirsi al Bologna. Le parti stanno discutendo, e lo faranno anche nei prossimi giorni, di uno scambio d'attaccanti con Diego Falcinelli.

Omar El Kaddouri al Parma Il ritorno di Omar El Kaddouri dal PAOK Salonicco in Italia è cosa fatta. Affare ai dettagli, ennesimo innesto dei ducali per la formazione di Roberto D'Aversa.

Naithan Nandez al Cagliari Anche in questo caso ci siamo: gli ultimi incontri hanno frenato l'affare, si discute ancora della formula tra i sardi e il Boca Juniors, con Giulini pronto a pagare la clausola del calciatore agli Xeneizes.