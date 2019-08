FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Dimitri Conti

Il futuro di Lukaku - Giovedì alle 18 terminerà il calciomercato in Premier League e per forza di cose entro quel giorno verrà decisa la prossima squadra di Romelu Lukaku. Nelle ultime ore l'Inter è tornata in vantaggio sulla Juventus, complice anche il no di Dybala ai Red Devils, con i nerazzurri che sono pronti al rilancio per cercare di regalare a Conte il belga. Trattativa comunque non semplice, ma se il giocatore spingerà per l'addio la sensazione è che alla fine un modo verrà trovato.

Il futuro di Dybala - Come detto il suo no al Manchester United ha complicato i piani della Juventus nella trattativa per Romelu Lukaku ma in questo mercato fatto di colpi di scena non è da escludere un suo ripensamento fino all'ultimo momento utile. In caso di permanenza alla Juventus resta da monitorare la pista che porta la Joya al Paris Saint Germain, visto che Leonardo lo ha messo nel mirino e anche lo stesso argentino potrebbe accettare la destinazione e iniziare una nuova avventura in Ligue 1.

Mandzukic al Manchester United - Trattativa slegata da quelle che vedono all'interno i nomi di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Mario Mandzukic piace molto al Manchester United e ha trovato l'accordo con i Red Devils per un contratto biennale con opzione per il terzo. Nelle prossime ore si deciderà il futuro del croato con la trattativa che dovrà trovare la fumata bianca necessariamente entro giovedì, giorno in cui terminerà il mercato in entrata in Premier League.

Lo scambio Cancelo-Danilo - Ieri sera Fabio Paratici, ds della Juventus, era a Wembley per il Community Shield e ha definito i dettagli dello scambio. Danilo ha deciso di passare da 5 milioni per 3 anni a 3 all'anno spalmati fino al 2024, con i bianconeri che dallo scambio con Cancelo prenderanno anche circa 25-30 milioni di euro.

Badelj alla Fiorentina - Dopo una sola stagione alla Lazio Milan Badelj tornerà alla Fiorentina. L'accordo tra le due società è già stato trovato, sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Il giocatore ha lasciato il ritiro tedesco dei biancocelesti e nelle prossime ore arriverà a Firenze per le visite mediche, prima di aggregarsi al gruppo di Vincenzo Montella.

Schone e Saponara al Genoa - Doppio colpo in arrivo per il Genoa di Enrico Preziosi. Visite mediche stamattina per Riccardo Saponara che arriverà dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, mentre per quel che riguarda il centrocampista dell'Ajax è solo questione di ore. Esperienza e qualità per la mediana di Aurelio Andreazzoli che avrà a disposizione due nuovi calciatori per puntare alla salvezza tranquilla nel campionato che sta per cominciare.

Il futuro di Dzeko - Edin Dzeko è un nome che in casa Inter circola da tantissimo tempo e quella iniziata oggi potrebbe essere la settimana giusta per conoscere quello che sarà il suo futuro. Non è assolutamente da escludere una sua permanenza alla Roma, tanto che Fonseca lo ha schierato titolare anche nella gara contro il Lille e ne ha parlato benissimo sia prima che dopo la partita. Il conto alla rovescia continua.

Lo Celso o Bruno Fernandes al Tottenham - Un argentino o un portoghese per Mauricio Pochettino. Il Tottenham sta cercando di piazzare l'ultimo colpo nella sua estate e coprirsi nel caso in cui nelle seconda parte di agosto dovesse partire Eriksen. I nomi sono due: Lo Celso del Betis e Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, con le trattative che procedono di pari passo in attesa della fumata bianca.

Nandez al Cagliari - Dopo l'arrivo di Radja Nainggolan e Marko Rog il Cagliari è pronto a regalare a Rolando Maran anche Nahitan Nandez, per un centrocampo da sogno nell'anno del centenario del club. Gli ostacoli sorti nelle ultime ore sembrano essere stati superati e a breve il giocatore dovrebbe sbarcare in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo farà diventare a tutti gli effetti un centrocampista rossoblù.

Maguire al Manchester United - Harry Maguire è pronto a vestire la maglia del Manchester United. Il difensore diventerà il più pagato nella storia e andrà a rinforzare il reparto arretrato dei Red Devils, a caccia della rinascita dopo anni molto difficili. il giocatore firmerà nelle prossime ore e si metterà subito a disposizione di Solskjaer in vista dell'inizio della Premier League in programma nel weekend quando United sfiderà il Chelsea di Lampard.