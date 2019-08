FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Perisic al Bayern - Dopo i botti in entrata in casa Inter è arrivato il momento delle cessioni. Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Perisic che ha di fatto trovato l'accordo con il Bayern Monaco e ha detto sì alla proposta dei tedeschi. Ai nerazzurri andranno circa 30 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, per un giocatore che non ha convinto Antonio Conte e che dopo l'esperienza al Wolfsburg è pronto a tornare in Bundesliga.

Il futuro di Dzeko - Paulo Fonseca è stato chiaro: "Se non succede niente Edin Dzeko sarà un giocatore della Roma", e dopo l'amichevole di ieri contro il Real Madrid il tecnico portoghese ha un motivo in più per continuare a puntare sul bosniaco. All'Olimpico è stato un vero protagonista, con sponde per i compagni, lotte con i difensori avversari e anche un gol. I giallorossi, almeno per ora, non possono fare a meno di lui e se l'Inter lo vorrà dovrà alzare la sua offerta fino a 20 milioni di euro.

Il futuro di Neymar - Neymar è ormai un separato in casa al Paris Saint Germain. Dalla spinta di Mbappè che lo ha scacciato dalla foto dopo la vittoria della Supercoppa di Francia alla non convocazione per la prima in Ligue 1, fino allo striscione dei suoi tifosi che lo hanno invitato ad andarsene: tre indizi fanno una prova e la sua avventura in terra parigina è davvero terminata. Leonardo ha parlato di trattative avanzate, senza però indicare i nomi delle società: Barcellona e Real Madrid sono praticamente gli unici due club che se lo potrebbero permettere.

Il futuro di Balotelli - Mario Balotelli è ancora alla ricerca di un club da cui ripartire e dopo l'offerta del Flamengo, che vorrebbe portarlo in Brasile, continuano a prendere corpo anche le idee italiane. I sudamericani hanno fatto la loro offerta e SuperMario deve decidere se accettarla, mentre sullo sfondo ci sono ancora la Fiorentina e l'Hellas Verona che potrebbero prenderlo soltanto nel caso in cui abbassasse le sue pretese.

Lozano al Napoli - L'infortunio rimediato ieri in Eredivisie non ha fatto fare marcia indietro al Napoli e questa potrebbe essere la settimana giusta per vederlo sbarcare in Italia. Hirving Lozano sta vivendo ore decisive per conoscere quello che sarà il suo futuro e dopo essere arrivato in Campania nella scorse ore, il suo agente Mino Raiola è pronto a incontrare De Laurentiis per provare a chiudere.

Rugani alla Roma - Maurizio Sarri ha parlato di sei giocatori da tagliare e Daniele Rugani è molto probabilmente uno di questi. La Roma è alla ricerca di un nuovo centrale e nel corso delle prossime ore potrebbe dare l'assalto decisivo all'ex Empoli, soprattutto adesso che il mercato di Premier è finito e che Alderweireld non arriverà più. Difficile che i bianconeri oppongano resistenza, anche perché in quel ruolo hanno quattro alternative e per questo i giallorossi potrebbero riuscire a chiudere l'operazione in tempi relativamente brevi.

Luca Pellegrini al Cagliari - Per il ritorno in prestito di Luca Pellegrini al Cagliari è solo questione di tempo. Dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna e il Mondiale Under 20 giocato con la maglia dell'Italia il terzino mancino, passato dalla Roma alla Juventus alcune settimane fa, è pronto a ripartire per tornare a vestire la maglia rossoblù, con gli sviluppi decisivi attesi per i prossimi giorni.

Leris alla Sampdoria - Mehdi Leris è pronto a iniziare la sua nuova avventura alla Sampdoria. Il centrocampista, proveniente dal Chievo Verona, ha infatti iniziato da poco le visite mediche con il club blucerchiato al Laboratorio Albaro di Genova e in giornata firmerà il suo nuovo contratto. Mancano soltanto i dettagli burocratici ma la trattativa è arrivata alla fumata bianca, in attesa soltanto dell'ufficialità.

Suso alla Fiorentina - Il nome di Suso è entrato prepotentemente in orbita Fiorentina nelle scorse ore e adesso i viola potrebbero provare a spingere sull'acceleratore per regalare a Montella un super acquisto per il suo reparto avanzato. I rapporti con l'agente dello spagnolo, lo stesso di Badelj, sono ottimi e per questo l'ostacolo più grande è trovare l'accordo con il Milan, anche se i rossoneri, per motivi di bilancio, non si opporranno qualora dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro.

Walace all'Udinese - Nei giorni scorsi è arrivato il comunicato dell'Hannover che ha di fatto annunciato l'accordo con l'Udinese per il passaggio di Walace in Friuli e per l'acquisto del centrocampista da parte del club bianconero manca solo l'annuncio, visto anche che lo stesso calciatore ha già salutato i suoi ex compagni e che nei giorni scorsi era a Udine.