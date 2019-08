FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Imago/Image Sport

Lozano al Napoli - Ci siamo, Hirving Lozano è praticamente un giocatore del Napoli. Il messicano svolgerà le visite mediche in questa settimana, tra mercoledì e giovedì e poi firmerà il contratto che lo legherà al club partenopeo. Dopo gli infortuni delle ultime settimane gli azzurri gli faranno svolgere test approfonditi ma l'affare non è a rischio.

Sanchez all'Inter - Dopo Lukaku l'Inter è pronta a prendere un altro attaccante dal Manchester United e il nome è quello di Alexis Sanchez. Sono tanti gli ostacoli, a partire dall'ingaggio del giocatore: i Red Devils devono contribuire, altrimenti non se ne farà niente e poi c'è anche il nodo formula, con il prestito con diritto di riscatto che sembra essere l'ipotesi migliore per tutti. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca, con il cileno che arriverebbe in Italia per le visite mediche.

Il futuro di Ribery - Il direttore sportivo Daniele Pradè si è sbilanciato molto: "Franck Ribery ci piace molto, spero che ascolti le mie parole e che decida di venire a Firenze, anche se non possiamo competere con i russi o gli arabi in quanto a stipendio". La Fiorentina ci sta provando e anche Montella sarebbe felicissimo di abbracciarlo, come affermato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa post gara della sfida contro il Monza in Coppa Italia. La decisione arriverà a breve e i viola sperano di riuscire a convincerlo.

Il futuro di Neymar - Da una parte il Real Madrid, pronto a offrire soldi e Modric al Paris Saint Germain per Neymar, dall'altra il Barcellona, che sul piatto potrebbe mettere Rakitic, e nel mezzo proprio i francesi, che sanno di doverlo cedere ma che non vorrebbero certo darlo ai blaugrana. Il tempo inizia a stringere, la sconfitta del PSG in Ligue 1 non aiuta certo a tranquillizzare l'ambiente, ma entro pochi giorni tutto dovrà essere risolto.

Biraghi all'Inter - Giancarlo Antognoni e Daniele Pradè hanno parlato chiaramente. Cristiano Biraghi vuole l'Inter, ma questo non vuol dire che possa coronare il suo sogno di tornare nerazzurro. La Fiorentina non lo regalerà certo e le trattative non sono a buon punto. Dopo il no di Dalbert è possibile che si possano inserire altre contropartite, come Politano o Dimarco che piacciono ai viola ma che difficilmente i nerazzurri vorranno sacrificare, specialmente l'esterno d'attacco.

Correa al Milan - La settimana decisiva per il passaggio di Angel Correa al Milan è arrivata. Nelle prossime ore i rossoneri torneranno all'attacco con l'Atletico Madrid sperando di strappare il sì dei Colchoneros e regalando in questo modo un altro giocatore in attacco a Giampaolo che ha tanto bisogno di lui per cercare di far sbloccare il suo reparto avanzato apparso in difficoltà contro il Cesena.

Verdi al Torino - Due giorni per chiudere, due giorni per potere inserire Simone Verdi nella lista UEFA in vista della sfida di Europa League contro il Wolverhampton: tra oggi e domani i granata vogliono porre fine alla loro telenovela estiva e regalare il giocatore a Mazzarri. Il Napoli non dovrebbe opporre resistenza, visto che tra poche ore Lozano sbarcherà in Italia e a quel punto per l'ex Bologna ci sarebbe ancora meno spazio.

Il centrale della Roma - Dopo aver risolto il caso Dzeko, con il rinnovo del bosniaco fino al 2022, la Roma è alle prese con la ricerca del centrale difensivo da regalare a Paulo Fonseca. Il nome in pole resta quello di Daniele Rugani, seguito da quello di Lovren, ma non sono escluse ipotesi all'estero, visto che la dirigenza sta seguendo anche altre piste, soprattutto in Premier League.

Il futuro di Icardi - Il tormentone numero uno dell'estate 2019 del calcio italiano è certamente quello legato a Mauro Icardi e questa, forse, sarà la settimana nella quale si conoscerà il suo futuro. La Roma è uscita dalla corsa dopo il rinnovo di Dzeko e a questo punto restano la Juve, soluzione preferita dall'attaccante, e il Napoli, con l'Inter che vorrebbe mandarlo da Ancelotti magari in uno scambio con Milik. Difficile capire chi la spunterà, ma il tempo a disposizione di tutti è sempre meno.

Mandzukic al Bayern - Dopo Perisic è il turno di un altro croato, proveniente dalla Serie A, al Bayern Monaco. Mario Mandzukic è sempre più vicino al ritorno in Baviera, anche perché in bianconero lo spazio a sua disposizione è poco. A breve dovrebbe arrivare la fumata bianca, per la seconda uscita in attacco dei campioni d'Italia.