FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eriksen all'Inter - Quella iniziata oggi potrebbe essere la settimana giusta per vedere lo sbarco in Italia di Cristian Eriksen del Tottenham, che nella gara di sabato in Premier League contro il Watford è comunque sceso in campo con la maglia degli Spurs, anche se per meno di venti minuti. La trattativa continuerà anche nei prossimi giorni ma la fumata bianca sembra sempre più vicina, con la distanza tra domanda e offerta che adesso è inferiore ai 5 milioni di euro.

Moses all'Inter - Dopo il naufragio della trattativa per lo scambio tra Politano e Spinazzola l'Inter si cautelerà con Victor Moses per regalare a Conte un nuovo esterno. Il nigeriano di proprietà del Chelsea al momento è in prestito al Fenerbahce ma sia i turchi che i Blues hanno già dato l'ok al trasferimento in nerazzurro. Mancano solo alcuni dettagli ma presto dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Giroud all'Inter - Sarà Olivier Giroud il rinforzo in attacco dell'Inter. La trattativa con il Chelsea per il centravanti francese, che sarà il vice Lukaku nella seconda parte della stagione, è a buon punto ed entro il weekend potrebbe arrivare la firma, con il giocatore atteso in Italia nei prossimi giorni.

Politano alla Roma - La trattativa di scambio con Spinazzola è saltata ma Matteo Politano potrebbe comunque andare alla Roma. Nelle prossime ore partirà la trattativa, slegata dall'esterno, e con le visite già svolte non sarà poi complicato dare l'annuncio ufficiale.

Il futuro di Piatek - Non solo Ibrahimovic e Leao, da ieri anche Rebic sembra aver scalato posizioni delle gerarchie di Pioli al Milan scavalcando Piatek. A questo punto il polacco è sempre più lontano dal Milan con i club di Premier League che continuano a monitorarlo, in attesa della prima vera offerta ufficiale che se sarà congrua non verrà certo rifiutata dal Milan.

Bonifazi alla SPAL - Si avvicina a grandi passi il ritorno di Kevin Bonifazi alla SPAL. Nonostante le tante pretendenti, dalla Fiorentina al Sassuolo, il difensore ha fatto la sua scelta e entro qualche giorno dovrebbe tornare a vestire la maglia biancazzurra cercando di essere decisivo nella corsa salvezza della squadra di Semplici.

Saponara al Lecce - Dopo il pareggio contro l'Inter Fabio Liverani vuole adesso i rinforzi dal mercato. Il nome in cima alla lista è quello di Riccardo Saponara, oggi al Genoa ma di proprietà della Fiorentina. Manca solo l'ultimo ok dei viola e poi il trequartista potrà mettersi a disposizione del tecnico giallorosso per la seconda parte della stagione.



Reinier Carvalho al Real Madrid - Colpo in prospettiva per il Real Madrid che nelle prossime ore annuncerà il diciottenne in arrivo dal Flamengo. Il giocatore si trova attualmente in Colombia, dove sta giocando il torneo pre-olimpico con la nazionale verdeoro, e quindi il Real dovrà attendere la fine della competizione prima di avere a disposizione il ragazzo (il 9 febbraio, qualora il Brasile arrivi in finale). Reinier ha firmato un contratto fino al 2026 e costerà 30 milioni di euro.

Il futuro di Vecino - L'avventura di Matias Vecino all'Inter sembra giunta al capolinea. Nella sfida contro il Lecce il centrocampista non è stato utilizzato e adesso ha le valige pronte per lasciare Milano. Alcuni club di Premier League si sono messi sulle sue tracce ed entro qualche giorno dovrebbero arrivare le prime offerte ufficiali.

Tonelli alla Sampdoria - Il 5-1 dell'Olimpico contro la Lazio ha fatto molto male alla Samp che cerca adesso di consolarsi con Lorenzo Tonelli. Per il difensore di proprietà del Napoli si tratta di un ritorno, con il centrale che vuole rilanciarsi dopo mesi difficili all'ombra del Vesuvio.