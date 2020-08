focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Il futuro di Lionel Messi Settimana decisiva per il futuro del Barcellona. Oggi la riunione della giunta direttiva catalana, verranno fissate le nuove elezioni e da questo dipenderà anche il domani di Messi. Guardiola lo aspetta al Manchester City, l'Inter sogna. E la Pulga non ha ancora sciolto i dubbi sul domani.

L'allenatore del Barcellona Oggi l'ufficialità dell'esonero di Quique Setien. La sensazione è che sarà Ronald Koeman, eroe di Wembley, a prenderne l'eredità. Sempre in corsa, però, Mauricio Pochettino e in seconda battute Garcia Pimienta, tecnico delle giovanili, dopo il no di Xavi alla panchina del Barça.

Paulo Dybala e il punto sul futuro Dybala è stufo di sentirsi sul mercato e non sono esclusi scenari d'addio. Distanza sul rinnovo, nonostante la trattativa prosegua, è possibile che la Juventus provi a impostare uno scambio tra star in questa sessione per dare ossigeno importante al bilancio. Occhio allora all'asse con le altre big d'Europa.

Il rinnovo di Ibrahimovic Stallo sul rinnovo di Ibrahimovic col Milan. La forbice tra domanda e offerta è ampia, per adesso lo svedese è fermo sulla richiesta da 7.5, 5 sarebbe invece la proposta dei rossoneri. E nessuno per adesso muove la pedina.

Il futuro di Antonio Conte Zhang è in Germania per incontrare il tecnico e la squadra nei giorni delle gare decisive in Europa. Non solo questo, però: tra le parti non bisogna scordare che è tregua armata, dopo le parole dell'allenatore. E dopo l'Europa League, tecnico e presidente faranno il punto, in una direzione o nell'altra.

Il ds e l'allenatore della Roma Oggi l'ufficialità del passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin, poi il nuovo proprietario sceglierà anche quella che sarà la strada tecnica del club. La sensazione è che rimanga Fonseca, dubbi invece sulla direzione sportiva. L'ipotesi interna porta a De Sanctis al fianco di Fienga ma anche in questo senso non sono esclusi colpi di scena.

Milik e Dzeko, valzer di punte Settimana calda per il valzer delle punte. Milik è in uscita dal Napoli, Dzeko dirà addio alla Roma. Entrambi sono nel mirino della Juventus ma possibili anche affari incrociati tra Roma e Napoli. Sarà una settimana di contatti fitti.

David Silva alla Lazio Dentro o fuori: il tira e molla è destinato a terminare in questi giorni. Forse già oggi. La Lazio è stanca di attendere ma è altresì fiduciosa nella fumata bianca. L'accordo è pronto per essere firmato, Silva però tergiversa e oggi sono attesi nuovi contatti.

Thiago Alcantara al Liverpool Ci siamo: una delle prime telenovele dell'estate, è destinata a concludersi col lieto fine. Accordo totale del giocatore, dopo la Champions League è attesa anche l'intesa tra Bayern Monaco e Reds per una cifra di circa 30 milioni di euro.

Kumbulla all'Inter Nerazzurri in pole: Kumbulla è il nome individuato dall'Inter per la difesa a tre che verrà. Lazio al momento superata e intesa col calciatore. Serve quella con l'Hellas Verona ma Ausilio può mettere sul piatto contropartite interessanti per D'Amico.