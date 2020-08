focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Il futuro di Leo Messi Il muro contro muro col Barcellona è in corso. Il campione argentino non s'è presentato alla ripresa degli allenamenti perché non ha cambiato idea, vuole andare via: il tira e molla è in corso, tanti contatti e un'offerta concreta, quella del Manchester City. Messi vuole tornare a lavorare con Guardiola e Guardiola vuole tornare a vincere la Champions con Messi.

Sandro Tonali al Milan - La scelta giusta al momento giusto. Un'operazione definita da Maldini che ha avuto l'intuizione di capire che, dopo il passo indietro dell'Inter, non si poteva più temporeggiare. Il grosso è stato fatto nel fine settimana, con tanto di cifre nero su bianco, ora ci sono solo da limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Aleksey Miranchuk al'Atalanta - Il talentuoso centrocampista russo per alzare il livello tecnico sulla trequarti. In attesa di capire che ne sarà di Josip Ilicic, l'Atalanta ha acquistato il titolare che serviva in vista della prossima stagione. Classe '95, arriva dalla Lokomotiv Mosca a titolo definitivo.

Aleksandar Kolarov all'Inter - Innesto d'esperienza, proprio secondo i dettami dalla nuova linea Conte. Può giocare esterno, ma anche come terzo di difesa. L'operazione è già apparecchiata, il giocatore ha dato disponibilità totale al trasferimento.

Razvan Marin al Cagliari - Sta nascendo il nuovo Cagliari di Di Francesco con giocatori funzionali al suo 4-3-3. Tra questi, ecco il rumeno Razvan Marin che lascerà l'Ajax dopo una stagione non esaltante in Eredivisie.

Donny Van de Beek al Manchester United - Altra uscita dall'Ajax, di ben altro spessore: il nuovo United che sta nascendo è squadra che vuole tornare a lottare per il titolo e Van de Beek è centrocampista totale che dovrà fare la differenza in una mediana che conta già su Pogba e Bruno Fernandes.

Edin Dzeko alla Juventus - Un altro dei leader della Roma pronto a salutare la Capitale: la chiamata della Juventus è di quelle da non lasciarsi scappare e il bosniaco lo sa bene. La Juve ha bisogno di un 9 affidabile e Dzeko è il più semplice da raggiungere.

Arkadiusz Milik alla Roma - Con Dzeko alla Juventus, la Roma è pronta ad affondare il colpo per Arkadiusz Milik. Sedotto e (per ora) abbandonato dalla Juventus, il centravanti polacco deve comunque lasciare Napoli e la Roma, adesso, è la migliore opportunità sul mercato. Nella trattativa rientrerà anche Cengiz Under.

Vedat Muriqi alla Lazio - La Lazio non può più attendere, deve battere un colpo e Vedat Muriqi è sempre più vicino al club biancoceleste. Inzaghi chiede a gran voce un nuovo attaccante e Tare e Lotito devono accontentarlo, nonostante la cessione di Caicedo per ora è bloccata.

Il futuro di Luis Suarez - Altro pezzo da 90 in uscita da Barcellona. Lui a differenza di Messi s'è presentato al centro sportivo ma il suo destino è segnato. Futuro? Ajax, Atletico Madrid o... Juventus: queste le tre opzioni.