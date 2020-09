focus I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

vedi letture

Luis Suarez alla Juventus E' la settimana in cui l'uruguaiano effettuerà l'esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario. Juventus già d'accordo col giocatore, biennale da 10 milioni con bonus, indennizzo al Barcellona che ha dato già il via libera alla cessione. In caso di fumata nera, però, restano i piani b: Alvaro Morata ed Edin Dzeko.

Arturo Vidal all'Inter Oggi il summit tra l'agente e il Barcellona per sbloccare l'addio: biennale a 6.5 milioni di euro più opzione per la terza stagione. In caso di ok da parte dei catalani, volerà già domani a Milano per sigillare il suo matrimonio con l'Inter. L'intesa, in questo senso, è totale.

Aleksandar Kolarov all'Inter Mancano solo visite e firma prima dell'ufficialità. Il serbo è atteso in arrivo da Belgrado per svolgere prima e seconda parte dei test medici e per poi apporre il nero su bianco sul contratto da una stagione più una di opzione con la formazione di Conte.

Sandro Tonali al Milan Intesa totale col Brescia, affare da 25 più 10 di bonus. Il giocatore è atteso a Milano per visite e firma, non ci sono più dubbi sul destino rossonero di uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Sbaragliata tutta la concorrenza.

Vedat Muriqi e Mohamed Fares alla Lazio Fine della telenovela. I biancocelesti hanno infatti finalmente definito l'operazione col Fenerbahce: l'ultimo rilancio di Lotito, da 17,5 milioni più 2 di bonus, più un 5% legato a una futura rivendita. Muriqi è tornato in Turchia per poi volare a Roma, presumibilmente nella giornata di martedì, e procedere quindi alle visite mediche e alla firma sul contratto. Poi Fares: serata c'è stato un ulteriore rilancio che ha portato all'accordo tra i due club: l'offerta è salita da 8 a 8.5 milioni di euro di parte fissa (più ulteriori due di bonus), quello che serviva al club di Ferrara per dare l'ok alla cessione del laterale algerino. Pronto un quinquennale.

Giacomo Bonaventura alla Fiorentina E' fatta per il passaggio di Giacomo Bonaventura in viola. Svincolato, firmerà un biennale da 1.8 milioni di euro con la società viola. Superato il Benevento, visite mediche già pronte per la nuova mezzala di casa viola.

Il centravanti del Barcellona In Spagna garantiscono che i culè sono di nuovo forti su Lautaro Martinez. L'Inter cerca il rinnovo ma in settimana ci sarà un summit importante: il Barça pressa per prenderlo, spuntano dettagli di una possibile offerta (65 più un giocatore). Intanto in settimana ci sarà anche il contatto per Memphis Depay: 22-25 milioni al Lione, l'intesa è dietro l'angolo.

Adrien Silva alla Sampdoria Sorpresa a Genova: a un passo il portoghese del Leicester City. Contatti proficui da giorni sull'obiettivo portoghese, Silva lascerà il Leicester e il destino Sampdoria si avvicina. Ultimi dettagli da limare col giocatore a livello economico, poi l'attesa fumata bianca. Con l'ok di Claudio Ranieri.

Alejandro Gomez all'Al-Nassr L'Al-Nassr invierà oggi i propri emissari per discutere formalmente il trasferimento del Papu Gomez, capitano e simbolo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'offerta è di quelle quasi irrinunciabili: 15 milioni alla Dea, un ricco biennale da 7,5 milioni all'argentino più un appartamento e un’automobile

Riccardo Sottil e Gabriele Zappa al Cagliari Oggi le visite mediche per il terzino classe '99 Gabriele Zappa con la formazione sarda. Tutto definito per il giocatore del Pescara e non è finita: il club di Tommaso Giulini ha preso anche Riccardo Sottil. L'esterno della Fiorentina, al rientro della Nazionale, andrà direttamente in Sardegna: è tutto definito in prestito con diritto di riscatto col club viola fissato a 11 milioni.