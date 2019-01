FOCUS TMW - Generazione 2000: tutti i migliori talenti al centro del mercato

2024. Ovvero altri cinque anni insieme a Phil Foden: venduti, peraltro con difficile ragioni sia tecniche che economiche, Jadon Sancho e Brahim Diaz, il Manchester City ha deciso di blindare il crack inglese e di tenerlo come bandiera del suo futuro. I rumors così si sono placati, ma di millennial al centro del mercato è pieno il mondo. Sarà per il fascino del giocatore nato nel 2000, forse, oppure perché quella del nuovo millennio è una classe davvero ricca di campioni futuribili.

Dalla Serie A Moise Kean della Juventus è talento per il futuro bianconero ma, altrettanto, seguito da tanti club. Dall'Ajax come possibile contropartita per Matthijs de Ligt, dal Milan e non soltanto. Su Hamed Junior Traorè dell'Empoli ci sono Roma e Napoli, Sandro Tonali del Brescia è considerato nuovo Andrea Pirlo ed è derby d'Italia tra Inter e Juventus.

Invasione sudamericana Agustin Almendra e Leonardo Balerdi sono i due millennial del Boca Juniors, mediano il primo e difensore centrale il secondo, per il quale si stanno sfidando in Italia la Juventus, il Napoli, l'Inter e la Roma. La Fiorentina, attenta ai giovani talenti, è su Tomas Cuello dell'Atletico Tucuman mentre Lincoln del Flamengo è nel mirino del Real Madrid ma pure dell'Inter. Che come la Roma segue il portiere del Cruzeiro, Gabriel Brazao, mentre sul messicano Diego Lainez è sfida tra giallorossi e Ajax.

Mamma li turchi La Turchia, che da generazione sembra ferma al guado, ha fior di talenti per il futuro. Al Galatasaray ci sono due che fanno gol anche in Italia: soprattutto il centrale Ozan Kabak, ma pure l'ala Yunus Akgun. Sul primo ci sono Inter e Roma, l'esterno piace alla Lazio del ds Igli Tare.

Tris francese e il crack inglese Almeno tre talenti del 2000 francesi fanno gola in Italia. Enzo Loiodice del Digione, centrocampista, piace alla Fiorentina. Aurelien Tchouameni del Bordeaux è vicino all'Inter per l'estate, Leroy Abanda del Monaco lo è invece al Milan. Chiusura con Callum Hudson-Odoi. Che per personalità e pure per consapevolezza, forse eccessive, crede di meritare da subito un posto da titolare nel Chelsea. Maurizio Sarri lo esalta, i Blues hanno rifiutato oltre 40 milioni dal Bayern Monaco. In Inghilterra giurano e spergiurano che sia lui il vero crack del calcio britannico che verrà. Con somma gioia del tecnico o delle casse dei londinesi.

Classe 2000: tutti i talenti al centro del calciomercato

Phil Foden (Manchester City)

Moise Kean (Juventus)

Hamed Junior Traorè (Empoli)

Sandro Tonali (Brescia)

Ozan Kabak (Galatasaray)

Agustin Almendra (Boca Juniors)

Enzo Loiodice (Digione)

Aurelien Tchouameni (Bordeaux)

Lincoln (Flamengo)

Leonardo Balerdi (Boca Juniors)

Gabriel Brazao (Cruzeiro)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Leroy Abanda (Monaco)

Tomas Cuello (Atletico Tucuman)

Yunus Akgun (Galatasaray)

Diego Lainez (America)