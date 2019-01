FOCUS TMW - Generazione '97: tutti i migliori talenti al centro del mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per ovvie e chiare questioni anagrafiche, la classe del 1997 è quella più florida, ricca e rappresentata. Perché a ventuno anni certamente compiuti, e per i primi di gennaio già ventidue, nel calcio internazionale è facile aver già esordito ed essere protagonisti. In campo e sul mercato. I ragazzi infiammano le trattative e non è un caso se nella lista in calce, ci sono alcune delle accademie più floride del futbol mondiale come Ajax e Benfica.

Scuola Ajax Tra gli ajacidi, infatti, spicca il nome di quello che è considerato il '97 più costoso come il centrocampista, difensore, mediano e trequartista, Frenkie de Jong, seguito dalle grandi d'Europa. C'è pure il suo compagno di reparto, Donny van de Beek, che piace alla Roma, mentre David Neres, esterno brasiliano, potrebbe avere un milionario futuro in Cina.

Italia in Viola Doppietta fiorentina: Nikola Milenkovic, desiderio della difesa che verrà del Manchester United, e soprattutto Federico Chiesa, che è l'italiano maggiormente valutato del lotto. Gli altri due '97 del Belpaese al centro del mercato sono Nicolò Barella, che potrebbe fare presto un salto carpiato da Cagliari a Londra, sponda Chelsea, e il portiere Emil Audero, pronto al riscatto dalla Sampdoria e al contro riscatto dalla Juventus.

Fioccano gli esterni Merce evidentemente ricercatissima, quella degli esterni d'attacco. C'è Malcom, investimento per ora fallimentare del Barcellona ma stella al Bordeuax, che può atterrare (davvero) in Italia stavolta. C'è Leon Bailey del Bayer Leverkusen, che piace tantissimo in Premier League e in Serie A c'è Cengiz Under della Roma, oggetto di proposte milionarie da Londra. Presente nella lista anche l'ucraino Viktor Tsykangov che piace alla Roma.

Un mondo di talento Talenti da ogni angolo del globo, al centro del mercato di gennaio. C'è chi cerca una punta giovane come il Barça e pensa a Luka Jovic dell'Eintracht, mentre il Napoli ha praticamente bloccato Christian Kouamè del Genoa. La Juventus e il Real Madrid monitorano intanto Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton, bianconeri e Barça pure sul difensore Ruben Dias del Benfica. Occhio a Youri Tielemans, che non ha convinto al Monaco e piace al Milan mentre il portiere Lucas Perri è nel mirino della Fiorentina.

Classe del '97: i giocatori al centro del mercato

Frenkie de Jong (Ajax)

Federico Chiesa (Fiorentina)

Malcom (Barcellona)

Luka Jovic (Eintracht Francoforte)

Ruben Neves (Wolverhampton)

Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Cengiz Under (Roma)

Steven Bergwijn (PSV Eindhoven)

Nicolò Barella (Cagliari)

Ruben Dias (Benfica)

David Neres (Ajax)

Amine Harit (Schalke 04)

Lucas Tousart (Olympique Lione)

Donny van de Beek (Ajax)

Youri Tielemans (Monaco)

Amadou Diawara (Napoli)

Christian Kouamé (Genoa)

Unai Nunez (Athletic Club)

Yusuf Yazici (Trabzonspor)

Ibrahim Sangaré (Tolosa)

Emil Audero (Sampdoria)

Lucas Perri (Sao Paulo)

Viktor Tsygankov(Dinamo Kiev)

Bruno Guimaraes (Atletico Parananense)