FOCUS TMW - Giro d'Italia. Dalle 10,30 le regioni come fossero Nazionali

Nelle scorse settimane la Confederation of Independent Football Associations ha accettato la richiesta della Sardegna di avere una propria Nazionale che potesse far parte agli eventi ufficiali per selezioni non affiliate a FIFA e UEFA. Non è un unicum in Italia, data la presenza della rappresentativa della Padania già da anni. A differenza di quest'ultima, che rappresenta un territorio mai riconosciuto, l'Isola ha sempre avuto una chiara identità a livello culturale e una autonomia amministrativa, oltre allo status di regione e, cosa per pochi in Italia, una lingua riconosciuta ufficialmente. Qualche anno fa il Südtirol, altra area dalla forte identità, aveva lavorato al progetto di una selezione indipendente, prendendo contatti con quei Paesi che pur non essendo stati sovrani, come Far Oer e Gibilterra, hanno una propria Nazionale, peraltro riconosciuta a livello internazionale. Da ciò è nata la nostra idea di allargare il discorso a tutta l'Italia e ipotizzare come sarebbero le regioni se avessero una propria rappresentativa ufficiale: convocati, rigorosamente 23 come ai Mondiali e gli Europei, e l'undici tipo. Su Tuttomercatoweb a partire dalle 10,30. Un modo anche di avere il termometro del movimento calcistico in ogni territorio.