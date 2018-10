FOCUS TMW - Inter, col Parma manca un rigore. Asamoah da rosso su Chiesa

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

La stagione dell'Inter, nella sconfitta in casa del Sassuolo, si era aperta subito con una polemica per un episodio dubbio, quello del contatto in area neroverde fra Magnanelli e Asamoah. Se per quanto riguarda la prima sfida i dubbi restano, pochi sembrano essercene sul rigore non concesso alla quarta contro il Parma per mani di Dimarco. Se l'arbitro Manganiello avesse utilizzato l'on field review, probabilmente il fischio sarebbe arrivato. VAR che si è ben comportato alla quinta contro la Samp, mentre sussistono dubbi sull'operato nella gara con la Fiorentina. Non tanto per il rigore per mani di Vitor Hugo, che poteva starci, quanto per la mancata espulsione di Asamoah nella ripresa per fallo su Chiesa.

IL CAMPIONATO DELL'INTER

1^ giornata Sassuolo-Inter 1-0

Arbitro sig. Mariani. Al 26' rigore per trattenuta di Miranda su Di Francesco, assegnato direttamente dall'arbitro senza utilizzo del VAR.

Al 43' Asamoah cade a terra in area dopo un contatto con Magnanelli. L'arbitro assegna punizione per il Sassuolo, decisione contestata dall'Inter e su cui il VAR non è intervenuto.

2^ giornata Inter-Torino 2-2

Arbitro sig. Mazzoleni: il raddoppio nerazzurro nasce da una punizione concessa per fallo di Meité. Il francese invita il direttore di gara a rivedere la decisione col VAR e ottiene soltanto un cartellino giallo.

3^ giornata Bologna-Inter 0-3

Arbitro sig. Di Bello: pochi episodi controversi nel largo successo nerazzurro. Al 33' De Maio sbraccia in area e colpisce Nainggolan. Per Di Bello non è rigore e il VAR non interviene.

4^ giornata Inter-Parma 0-1

Arbitro sig. Manganiello: al 56' l'arbitro chiama il VAR per controllare un mani di Dimarco su cross di Perisic. Ma non va all'"on field review" e nega il rigore (che effettivamente c'era) all'Inter. Si è affidato al giudizio dei colleghi senza rivedere di persona e ha sbagliato, andando contro al protocollo.

Sul gol del Parma di Dimarco fra palla e portiere c'è un giocatore crociato in sospetto fuorigioco. Anche qui VAR non interpellato.

Qua e là altre decisioni discutibili, come un fallo da 'cartellino arancione' di Gagliardini su Di Gaudio neanche sanzionato e, un minuto dopo, il mancato giallo a Sepe.

5^ giornata Sampdoria-Inter 0-1

Arbitro sig. Guida: annullato gol all'Inter al 45’ su segnalazione del VAR (Fabbri). Si torna indietro di parecchi secondi ma Icardi è in fuorigioco a inizio azione (rete segnata da Nainggolan).

Annullato un gol all'Inter anche all’88’ (Asamoah), ancora su segnalazione del VAR: D’Ambrosio crossa con la palla che è uscita. Sul gol, buono, dei nerazzurri, raffica di polemiche per l'espulsione di Spalletti dopo l'esultanza.

6^ giornata Inter-Fiorentina 2-1

Arbitro sig. Mazzoleni: al 42’ rigore per l’Inter: Vitor Hugo sfiora di mano su cross di Candreva. Intervento del VAR (Irrati) e on field review per Mazzoleni, che assegna il rigore. Decisione giusta a termini di regolamento, seppur al limite. Al 75’ non viene espulso Asamoah, già ammonito, per chiaro intervento falloso su Chiesa. Al 76’ proteste viola per contatto Politano-Chiesa. Giusto non assegnare il rigore, anche se visto il metro di giudizio utilizzato in precedenza le polemiche gigliate possono starci.

7^ giornata Inter-Cagliari 2-0

Arbitro sig. Massa: partita nel complesso povera di episodi dubbi. Al 72' Dessena segna, ma il VAR consiglia (giustamente) Massa di annullare per tocco di mano.