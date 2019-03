FOCUS TMW - Juve, chi dopo Allegri? I grandi ex scelgono il nome ideale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Massimiliano Allegri appeso alla Champions League e all'Atletico Madrid e radiomercato inizia già a far filtrare i nomi che Andrea Agnelli e la dirigenza della Juventus starebbero valutando per la sua eventuale eredità. Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Soprattutto Zinedine Zidane e Antonio Conte, ma pure Didier Deschamps. Chi il nome 'ideale'? Tuttomercatoweb.com l'ha chiesto ai grandi ex giocatori del calcio italiano.

Francesco Moriero "Di grandi allenatori ce ne sono sempre pochi in giro. Leggo di Antonio Conte e mi affascinerebbe un suo ritorno alla Juventus, sono sincero".

Moreno Torricelli "E' difficile ma sarei curioso di rivedere Didier Deschamps sulla panchina della Juventus. C'è stato da giovane, agli inizi. Ha fatto strada, ora, ed è la pista che mi affascina di più".

Luca Fusi "L'unica cosa è cercare uno che abbia profilo e stile Juventus. La società da questo punto di vista farà tutte le sue considerazioni per trovare uno che ha già conosciuto. Zidane, ma anche Paulo Sousa, Conte o Deschamps, hanno già fatto la storia. Sono queste le persone da cercare".

Luigi De Agostini ""Non sono la persona adatta per rispondere, bisogna vivere le società dal dentro per capire certe dinamiche che non spetta a me analizzare".

Angelo Di Livio "Tutte le strade portano a Zidane. Zizou vorrebbe rientrare dopo la pausa che ha deciso di fare, la Juventus sarebbe adatta per lui".