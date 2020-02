FOCUS TMW - Juve, è il peggior centrocampo della gestione Andrea Agnelli?

Lasciamo da parte la stagione 2010/2011, quella del settimo posto con Luigi Delneri in panchina. Dall'annata successiva in poi, però, il ciclo d'oro della Juventus di Andrea Agnelli è stato caratterizzato da tanti fattori e da numerose icone. Conte e Allegri, certo. La BBC, di sicuro. L'attacco in HD, ovvio. E anche Cristiano Ronaldo, per carità. A dare l'avvio, però, è stato un centrocampo da favola: il terzetto Vidal-Pirlo-Marchisio schierato da Antonio Conte nella stagione 2011/2012, quella del primo scudetto della "nuova" Juventus post Calciopoli. Per la cronaca, la stessa BBC, metonimia per indicare la difesa a tre, nacque proprio per schierare quella mediana lì: nel 4-4-2, infatti, non c'era spazio per far giocare insieme quei tre. E così il tecnico salentino inventò il 3-5-2 e pose le basi per (quasi) un decennio di successi.

Pjanic, Matuidi e chi? Comunque non segnano. Il centrocampo della Juve di Sarri desta qualche dubbio, a partire dai nomi: il bosniaco e il francese sono volti certi. Con lo stop di Khedira, però, si fatica a trovare un terzo titolare: Rabiot non convince, Bernardeschi è ancora allo status di tentazione, Bentancur potrebbe diventarlo. La certezza è una: arrivati a metà febbraio, la linea centrale non ha una gerarchia ben definita. E i numeri piangono: soltanto Pjanic, tra i centrocampisti bianconeri, ha trovato la via del gol in questo campionato. Tre gol per il bosniaco, che però non segna dalla gara contro il Bologna: 15 giornate fa. Allargando il quadro ad altre competizioni, salgono a un gol Bentancur e Matuidi, ma il quadro generale non migliora. È pur sempre il centrocampo meno prolifico della Juve nell'ultimo decennio.

Lontani i tempi di Vidal, Pogba & Co. Qualche confronto: nella già citata stagione '11/12, a questo punto del campionato, Vidal aveva messo in cascina 2 reti. E Marchisio ben sei. Poi sono arrivati gli anni d'oro: nel 2012/13 i quattro moschettieri della Juve (ai tre già citati si unì Pogba) giravano alla 23 giornata con ben 18 gol all'attivo. Numeri strepitosi, replicati nelle stagioni successive da un reparto che era il vero punto di forza della squadra dominatrice del nsotro massimo campionato. Lì c'era tutto quel che servirebbe anche oggi a Sarri: la regia di Pirlo, i muscoli e la qualità di Vidal e Pogba, i tempi di inserimento di Marchisio. Quattro fuoriclasse, difficili da replicare. E faticosi da rimpiazzare: a Vidal è succeduto Khedira, per sostituire Pogba è arrivato Pjanic. Preso come interno dal gol facile, sì. Poi il bosniaco si è dovuto trasformare, con ottimi risultati, in regista. Perché un sostituto di Pirlo non è mai stato davvero trovato. E forse sta lì, il punto debole del processo che ha portato la Juve a perdere una marea di gol, stagione dopo stagione, a centrocampo.

Quello di oggi è il reparto meno convincente? Senza troppi giri di parole, sì. Khedira e Matuidi hanno iniziato il precampionato da partenti e la stagione da titolari: un segnale abbastanza chiaro. Dei dubbi sugli altri abbiamo parlato, ma anche il nuovo arrivato Ramsey non è riuscito a far svoltare la Vecchia Signora lì in mezzo. Mancano, a seconda dei casi, i muscoli o la velocità, la lettura del gioco o il tempo di inserimento. Tanto ben amalgamato lo scioglilingua Pirlo-Marchisio-Vidal-Pogba (così forti che Allegri non sapeva chi tenere fuori e con loro arrivò in finale di Champions), tanto disarmonica l'orchestra di oggi: se manca Khedira non c'è un incursore, se manca Matuidi non c'è chi fa legna. E senza Pjanic manca praticamente tutto, considerato che il bosniaco è l'unico ad aver davvero convinto, finora. L'opera di "impoverimento", sotto il profilo realizzativo e non solo, è stata progressiva. Lo dicono i numeri.

Juve: i gol dal centrocampo alla 23^ giornata

2010/2011

5 Krasic

4 Marchisio

3 Pepe

2 Aquilani

1 felipe melo

2011/12

6 marchisio

2 Vidal

2012/13

5 Pirlo, Vidal

4 Marchisio, Pogba

2013/14

6 Vidal, Pogba

3 Pirlo

1 Marchisio

2014/15

6 Pogba, Vidal

2 Pirlo, Marchisio

2015/16

5 Pogba

3 Khedira

2016/17

5 Pjanic

4 Khedira

2017/18

6 Khedira

4 Pjanic

2 Matuidi

2018/19

2 Khedira, Matuidi, Emre Can

1 Pjanic

2019/20

3 Pjanic