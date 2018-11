FOCUS TMW - Juve, lo Scudetto non basta più. Volano CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è in calo di fatturato di 58 milioni di euro. Potrebbe essere una notizia, ma in realtà è tutto molto lineare, vista la mancata qualificazione alle semifinali di Champions League per effetto del gol di Ronaldo, su rigore, all'ultimo minuto contro il Real Madrid. È evidente che un altro passaggio del turno avrebbe influito su vari premi di Champions, come market pool e, appunto, raggiungere le semifinali, più un altro incasso da circa 5 milioni di euro. Non saranno 50, questo no, ma almeno una quindicina sì. Il rosso è di circa 19 milioni di euro.

I DIRITTI TELEVISIVI - I ricavi sono di circa il 50% del fatturato netto, fissato a 402 milioni. 200 di questi arrivano proprio dalle tv, di cui 117 dal campionato di Serie A e il resto dalle altre competizioni. Insomma, la Juventus continua a vincere e grazie a questo mantiene un valore della produzione molto alto. È comunque una delle poche che non dipendono esclusivamente dalle tv.

I COSTI - Sono ovviamente aumentati, e non di poco. Al 30 giugno 2014 il personale costava 184 milioni, ora è a 260, quasi il 50% del fatturato lordo. Due milioni in meno rispetto all'anno prima, dove però c'erano gli Hernanes, gli Evra, i Dani Alves e i Bonucci, rientrato solamente pochi mesi fa. Douglas Costa è costato 43 milioni di euro, gli ammortamenti sono comunque fissati a quota 108 milioni. I costi operativi sono di 116 milioni.

LE PLUSVALENZE - Nel prossimo mercato entreranno Caldara, a bilancio per 13 milioni e Mandragora, 7, con relativa plusvalenza che si stimano intorno a 21,5 e 13,6. L'anno prima Bonucci era a 38, Lemina 8, Romagna 7, Lirola 6,5, Cassata a 6,3, Neto a 4,5 e Mattiello a 4. Ma non solo: Kanoute a 2, Donis a 3,7, Caligara e Vitale a 1,9, Tripaldelli a 1,5, Ganz a 1,3 e Leali a 1,1.

CRISTIANO RONALDO E LE SEMIFINALI - In questo momento appare evidente che il tentativo di crescere commercialmente la Juventus lo abbia fatto con l'approdo del portoghese. Il brand diventerà più forte e potrà portare maggiori ricavi commerciali che ora sono a 114 milioni di euro. Anche il botteghino aiuterà - era a 56 - ma la realtà è che la Juventus, per essere più o meno sul punto di pareggio, deve arrivare almeno alle semifinali di Champions League, per tutto l'indotto che poi migliorerebbe la propria posizione economica. Cristiano Ronaldo è il volano per avere risultati sportivi ed economici, il suo ammortamento è di 25 milioni di euro, poco meno di quello di Higuain, ceduto al Milan in prestito, che è a 18 (e che potrebbe non esserci nemmeno più). La realtà è che vincere lo Scudetto non basta più per la Juve. Ricavi commerciali e semifinali di Champions... ma per il 2018-19 il bilancio sarà probabilmente negativo.