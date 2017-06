FOCUS TMW - Juventus, corsa agli esterni: da Douglas Costa a Mahrez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus dovrà acquistare almeno un attaccante in questa sessione di mercato. Le alternative sono poche, da Mandzukic che vorrebbe ritornare a fare il centravanti a Pjaca che rimarrà fermo ai box ancora un po'. Così i bianconeri si sono scoperti corti dopo l'infortunio del croato e il passaggio al 4-2-3-1, quindi dovranno pensare ad almeno un acquisto.

DOUGLAS COSTA - La situazione del brasiliano del Bayern Monaco è abbastanza delineata, perché l'intenzione di Ancelotti è altrettanto chiara: è una riserva per il tecnico di Reggiolo e, con l'arrivo di Serge Gnabry, può anche lasciare la Baviera. Valutazione parecchio alta, tra i 40 e i 50 milioni di euro, sebbene l'accordo con il calciatore ci sia praticamente già.

BERNARDESCHI - Questione intricata per il talento della Fiorentina. L'intenzione potrebbe essere quella di andarsene, soprattutto dopo le parole dure nei confronti dell'ambiente della penultima giornata. Valutazione che galleggia intorno a quella di Douglas Costa, c'è anche l'Inter. Per percentuali non è il più plausibile, certamente la trattativa è tutt'altro che agevole.

KEITA - Cristallizzato il momento dell'attaccante ispanosenegalese. Vuole la Juventus a tutti i costi, i bianconeri non hanno ancora trattato con la società biancoceleste che dal canto suo vorrebbe cederlo al Milan nel pacchetto con Biglia. Brutta storia per la Lazio, ma anche per la Juve che non può prendere troppo per il collo il club, pena la tribuna per un anno.

MAHREZ - Giocatore molto simile a Cuadrado, forse leggermente più tecnico ma più veloce, il Leicester lo valuta davvero troppo. Sembra quasi impossibile che si possa muovere dalla Premier League, a parte per Barcellona o Real Madrid.