FOCUS TMW - Kluivert l'ultimo della lista. La Top 11 dei figli d'arte in Serie A

© foto di TMW

Justin Kluivert potrebbe essere soltanto l'ultimo di una lunga lista di figli d'arte. Il padre dell'olandese che piace alla Roma è niente meno che Patrick, centravanti ex Ajax e Barcellona, con un passato tutt'altro che esaltante al Milan. Sono diversi i giocatori del massimo campionato che hanno seguito le orme del padre, in alcuni casi facendo anche meglio.

Questa è la nostra Top 11 (4-3-3):

WOJCIECH SZCZESNY

Il padre Maciej è stato anch'egli portiere, attivo negli anni '80 e '90. Cinque campionati polacchi all'attivo e 7 presenze con la Nazionale. Una curiosità: Szczesny Senior era fra i pali nel Legia che eliminò in Coppa delle Coppe la Sampdoria di Vialli e Mancini, all'epoca detentrice del titolo.

IGNAZIO ABATE

Il padre Beniamino è stato portiere professionista negli anni '80 e '90, raggiungendo la Serie A difendendo i pali dell'Udinese. Nel suo palmarès anche una Coppa UEFA da dodicesimo di Walter Zenga all'Inter.

MARCO CAPUANO

Il padre Pietro è stato attaccante del Pescara in Serie C dal 1962 al 1965.

DANIELE DE ROSSI

Il padre Alberto, storico allenatore della Primavera della Roma, come calciatore è arrivato fino alla C1. Difensore, il suo fiore all'occhiello è la promozione con la maglia del Livorno proprio nella terza divisione, vincendo il campionato 1983-84 da imbattuto.

LUCA ANTONELLI

Il padre Roberto, detto "Dustin" per l'incredibile somiglianza con l'attore Dustin Hoffman, è stato ala destra del Milan che nel 1978-79 conquistò lo scudetto della stella sotto gli ordini di Nils Liedholm.

RAFINHA

Il padre è Iomar do Nascimento, meglio noto come Mazinho. Campione del Mondo nel 1994 con la maglia del Brasile e vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Lecce e Fiorentina. Oggi è l'agente dei suoi figli Rafinha e Thiago Alcantara.

MIGUEL VELOSO

Il padre Antonio è stato terzino destro e bandiera del Benfica: 15 anni di militanza, 7 campionati vinti e due finali di Coppa dei Campioni perse, una delle quali contro il Milan. 40 presenze con la nazionale portoghese e un Europeo (1984) disputato.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Il padre, Nikola Milinkovic, è stato un centrocampista offensivo attivo negli anni '90 e 2000: ha giocato in Spagna, Portogallo e Austria e in quest'ultimo Paese è stato protagonista del primo (e unico) campionato vinto dal Grazer AK.

FEDERICO CHIESA

Il padre Enrico è stato uno dei centravanti più prolifici a cavallo degli anni '90 e '2000. Una Coppa UEFA vinta col Parma, peraltro da capocannoniere, oltre a due coppe Italia con Parma e Fiorentina.

GIOVANNI SIMEONE

Il padre Diego, attualmente condottiero dell'Atlético Madrid, ha giocato in Italia in tre squadre diverse: scovato da Romeo Anconetani è arrivato giovanissimo a Pisa, prima di andare a fare esperienza in Spagna e tornare da giocatore maturo all'Inter e infine alla Lazio. Il "Cholo" a cavallo degli anni '90 e 2000 è stato uno dei pilastri della nazionale argentina.

FEDERICO DI FRANCESCO

Il padre Eusebio, attualmente allenatore della Roma, vanta una lunga militanza in Serie A da centrocampista con buona confidenza col gol. La consacrazione proprio con la maglia della Roma e sotto la guida di Zdenek Zeman, tecnico che lo ha influenzato successivamente come tecnico.