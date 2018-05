FOCUS TMW - L'Europa League che verrà. Milanesi contro londinesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marsiglia-Atlético Madrid decreterà la vincente dell'Europa League 2016-17. Noi abbiamo provato a proiettarci già alla nuova stagione, che si sta già delineando. Ecco lo scenario a oggi del torneo 2017-18:

FASE A GIRONI

Standard Liegi (Belgio)

Marsiglia(Francia)

Bayer Leverkusen(Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Arsenal (Inghilterra)

Inter(Italia)

Sigma Olomuc (Repubblica Ceca)

Betis (Spagna)

Villarreal (Spagna)

Vorskla (Ucraina)

Coppa di Francia

Coppa di Germania

Coppa Italia

Coppa di Russia

Coppa di Portogallo

Coppa di Turchia

7 retrocesse dai playoff di Champions

4 retrocesse dal terzo turno di Champions

PLAYOFF

6 retrocesse dal terzo turno di Champions

TERZO TURNO

Rapid Vienna (Austria)

Charleroi (Belgio)

Rijeka (Croazia)

Olympiacos (Grecia)

Feyenoord (Olanda)

Sporting CP (Portogallo)

Jablonec (Repubblica Ceca)

Krasnodar(Russia)

Lucerna(Svizzera)

Basaksehir(Turchia)

Zorya(Ucraina)

Coppa di Romania

13 retrocesse dal secondo turno di Champions

SECONDO TURNO

Admira Wacker(Austria)

LASK Linz (Austria)

Gent(Belgio)

Hajduk Spalato(Croazia)

Rennes(Francia)

RB Lipsia (Germania)

Asteras Tripolis (Grecia)

Atromitos (Grecia)

Burnley(Inghilterra)

Milan (Italia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Utrecht (Olanda)

Lech Poznan (Polonia)

Braga (Portogallo)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Steaua (Romania)

Zenit (Russia)

Getafe(Spagna)

AIK Solna (Svezia)

San Gallo (Svizzera)

Besiktas(Turchia)

Mariupol(Ucraina)

Coppa di Danimarca

Coppa di Bielorussia

Coppa d'Israele

Coppa di Scozia

Coppa di Cipro

17 retrocesse dal primo turno di Champions

3 retrocesse dai preliminari di Champions

PRIMO TURNO

Lufterari (Albania)

Laçi (Albania)

Partizani (Albania)

Alashkert(Armenia)

Gandzasar (Armenia)

Banants (Armenia)

Qabala (Azerbaigian)

Neftci Baku (Azerbaigian)

Dinamo Minsk (Bielorussia)

Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)

Zeljeznicar(Bosnia-Erzegovina)

Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Levski Sofia(Bulgaria)

Apollon Limassol (Cipro)

Anorthosis (Cipro)

Osijek(Croazia)

Midtjylland (Danimarca)

Copenaghen(Danimarca)

FCI Levadia (Estonia)

Nomme Kalju (Estonia)

KuPS (Finlandia)

Ilves (Finlandia)

Lahti (Finlandia)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Samtredia (Georgia)

Chikhura (Georgia)

Dundalk (Irlanda)

Sharmrock Rovers (Irlanda)

Derry City (Irlanda)

Coleraine (Irlanda del Nord)

Glenavon (Irlanda del Nord)

Stjarnan (Islanda)

FH (Islanda)

IBV (Islanda)

Beitar Gerusalemme (Israele)

Maccabi Tel-Aviv(Israele)

Ordabasy (Kazakistan)

Irtysh (Kazakistan)

Kairat (Kazakistan)

Riga FC (Lettonia)

Ventspils (Lettonia)

Liepaja (Lettonia)

Vaduz (Liechtenstein)

Zalgiris Vilnius (Lituania)

Stumbras (Lituania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)

Fola Esch(Lussemburgo)

Vardar (Macedonia)

Sileks (Macedonia)

Balzan (Malta)

Milsami (Moldavia)

Petroclub (Moldavia)

Buducnost (Montenegro)

Mladost(Montenegro)

Molde (Norvegia)

Sarpsborg (Norvegia)

Lillestrom (Norvegia)

Jagiellonia (Polonia)

Gornik Zabrze (Polonia)

Universitatea Craiova (Romania)

Rangers (Scozia)

Aberdeen (Scozia)

Partizan (Serbia)

Radnicki Nis(Serbia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)

Zilina (Slovacchia)

Maribor (Slovenia)

Domzale (Slovenia)

Djurgardens (Svezia)

Hacken (Svezia)

Videoton(Ungheria)

Ujpest (Ungheria)

Paks (Ungheria)

Coppa d'Azerbaigian

Coppa di Bulgaria

Coppa di Serbia

Coppa di Slovenia

Coppa di Moldavia

Coppa di Bosnia-Erzegovina

Coppa di Macedonia

Coppa d'Estonia

Coppa del Montenegro

Coppa del Lussemburgo

Coppa dell'Irlanda del Nord

TURNO PRELIMINARE

Engordany (Andorra)

KI (Far Oer)

B36 Torshavn (Far Oer)

NSI Runavik (Far Oer)

Connah's Quay (Galles)

Bala Town (Galles)

Europa FC (Gibilterra)

Gibraltar United (Gibilterra)

Trakai (Lituania)

Birkirkara(Malta)

Gzira (Malta)

Libertas (San Marino)

Coppa del Galles

Coppa d'Andorra

Coppa di San Marino

Coppa del Kosovo