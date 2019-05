FOCUS TMW - La dittatura del football: il punto di vista da Londra

© foto di Imago/Image Sport

Non può che fare notizia la doppia finale europea targata interamente Premier League. Una vera e propria dittatura inglese che ha investito sia la Champions League, con Liverpool e Tottenham che si giocheranno il gradino più alto d'Europa, sia in Europa League, dove Chelsea e Arsenal si daranno battaglia per alzare il secondo trofeo continentale in ordine di importanza. Dall'Italia sono molte le valutazioni che vengono fatte, da quelle relative a un movimento calcistico che ha imparato dai propri errori rilanciando il gioco al centro dei rispettivi progetti tecnici, fino all'importanza delle riforme federali che vengono mal copiate in giro per il mondo, compreso in Italia.

La questione economica - E' chiaro però che in questo caso è l'oro che luccica forte anche come metafora calcistica, con quattro club che hanno a disposizioni grandi proventi dai diritti tv e che hanno le spalle coperte da investimenti miliardari che tutto il mondo fa annualmente sul "football" d'Oltremanica. Una delle prime firme del London Evening Standard, Thomas Collomosse, è convinto che sia proprio il potere economico a fare la differenza con il resto d'Europa: "I club inglesi, negli ultimi anni, hanno superato tutti, nel mondo, grazie a un potere economico che è distante anche dalle storiche società internazionali come il Real Madrid e il Bayern Monaco - ha dichiarato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com - Grazie a questa forza economica, la Premier League è riuscita ad attirare i migliori calciatori in circolazione e anche i migliori allenatori che hanno alzato il livello di tutto il calcio inglese. I Guardiola, i Klopp, ma anche Conte, Sarri e lo stesso Pochettino, hanno permesso al nostro campionato di differenziarsi e di attrarre calciatori sempre più forti".

Calcio romantico bye bye - Questo significa che il calcio è sempre più deciso dai soldi e che, per inserirsi tra i migliori club del mondo, l'unico modo è quello di migliorare il proprio fatturato e avvicinarlo il più possibile proprio alle società inglesi, purtroppo in fuga ormai da tempo: "Il problema è che in Inghilterra molti club possono permettersi anche di sbagliare investimenti su calciatori da 20 milioni di sterline. Il Leicester nono in classifica, può acquistare e sbagliare un calciatore di questo valore senza subirne le conseguenze. In Italia, per esempio, la Sampdoria non potrebbe fare lo stesso senza subirne conseguenze sui bilanci". Amare valutazioni che ci costringeranno, da italiani, a seguire il calcio inglese non solo in campionato, guardandolo con un misto di invidia e ammirazione, ma anche nelle competizioni europee. Cambiare in pochi anni resta comunque complicato, al di là della Juventus, che ha già dimostrato di essersi messa in scia ai grandi club mondiali, per vedere lo stesso livello da parte di altre società di Serie A, la sensazione è che ci vorrà ancora diverso tempo.