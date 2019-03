FOCUS TMW - La leva calcistica del 94: Bernardeschi guida gli inesplosi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La leva calcistica del 1994 non vede spiccare nessuna fra le nazioni più prestigiose del panorama calcistico europeo. C'è il portiere più caro della storia, ossia Kepa e poche altre certezze per la Spagna, come Saul Niguez. L'Inghilterra cala l'asso Sterling e anche uno dei centrali più cari di sempre, ossia Stones. La Germania ha in Emre Can il giocatore più rappresentativo, mentre la Francia dopo l'esagerazione di talenti del 1993 cala la produzione, anche se giocatori come Laporte e Tolisso sono degni di menzione. L'Italia ha un bel potenziale, che però non è mai esploso completamente: Bernardeschi su tutti è in attesa di consacrazione, così come stiamo ancora aspettando quelle di Conti e Caldara, frenati dagli infortuni, e Rugani, la cui concorrenza alla Juventus gli ha tolto molto spazio in troppi anni. Stesso discorso per Gagliardini, il cui salto dall'Atalanta all'Inter doveva sancirne la consacrazione, mentre Berardi ha deciso di aspettare a Sassuolo, forse perdendo il treno per la big.

ITALIA

Cragno (Cagliari)

Conti (Milan)

Caldara (Milan)

Rugani (Juventus)

Murru (Sampdoria)

Benassi (Fiorentina)

Gagliardini (Inter)

Cataldi (Lazio)

Berardi (Sassuolo)

Bernardeschi (Juventus)

Di Francesco (Sassuolo)

FRANCIA

Cardinale (Nizza)

Dubois (Lione)

Zouma (Everton)

Laporte (Manchester City)

Mendy (Manchester City)

Sanson (Marsiglia)

Bakayoko (Milan)

Tolisso (Bayern)

Laborde (Montpellier)

Niang (Rennes)

Haller (Eintracht Francoforte)

SPAGNA

Kepa (Chelsea)

Manquillo (Newcastle)

Elustondo (Real Sociedad)

David Garcia (Osasuna)

Jonny Castro (Wolverhampton)

Oliver Torres (Porto)

Saul Niguez (Atlético)

Danis Suarez (Arsenal)

Inaki Williams (Athletic)

De Tomas (Rayo Vallecano)

Deulofeu (Watford)

INGHILTERRA

Pickford (Everton)

Cousins (QPR)

Stones (Manchester City)

Mawson (Fulham)

Osborn (Nottingham Forest)

Dier (Tottenham)

Ward-Prowse (Southampton)

Chalobah (Watford)

Sterling (Manchester City)

Marriott (Derby County)

Redmond (Southampton)

GERMANIA

Karius (Besiktas)

Weiser (Bayer Leverkusen)

Ginter (Borussia Mönchengladbach)

R. Khedira (Augsburg)

Lenz (Union Berlino)

Haberer (Friburgo)

Emre Can (Juventus)

Arnold (Wolfsburg)

Mukhtar (Brondby)

Philipp (Borussia Dortmund)

Ducksch (Fortuna Dusseldorf)