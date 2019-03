FOCUS TMW - La leva calcistica del 97: risveglio italiano. Dembélé già stella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1997 è un'annata che porta all'Italia tre elementi fra i più interessanti del panorama europeo: Alex Meret, Nicolò Barella e Federico Chiesa. Un'annata che ha portato a ottimi risultati sia nell'Europeo Under 19 (secondo posto) che al Mondiale Under 20 l'anno successivo (terzo posto). In quegli europei si dimostrarono più forti i francesi e anche se non giocò quella finale, il giocatore più rappresentativo dei transalpini di questa generazione è Ousmane Dembélé, pagato a peso d'oro dal Barcellona. Tousart, Harit e Saint-Maximin sono altri giocatori in trampolino di lancio. Il Mondiale Under 20 nel 2017 fu vinto dall'Inghilterra di Solanke, eletto miglior giocatore del torneo. La vera stella però è Marcus Rashford, all'epoca già ritenuto pronto per la nazionale maggiore. Più indietro Germania e Spagna.

ITALIA

Meret (Napoli)

Depaoli (ChievoVerona)

Coppolaro (Venezia)

Romagna (Cagliari)

Dimarco (Parma)

Mandragora (Udinese)

Cassata (Frosinone)

Barella (Cagliari)

Orsolini (Bologna)

Favilli (Genoa)

Chiesa (Fiorentina)

FRANCIA

Bernardoni (Nimes)

Mukiele (Lipsia)

Diop (West Ham)

Gelin (Rennes)

Theo Henandez (Real Sociedad)

Lopez (Marsiglia)

Harit (Schalke)

Tousart (Lione)

Augustin (Lipsia)

Dembélé (Barcellona)

Saint-Maximin (Nizza)

SPAGNA

Unai Simon (Athletic)

Pol Lirol (Sassuolo)

Jesus Vallejo (Real Madrid)

Unai Nunez (Athletic)

Aaron Martin (Mainz)

Zubeldia (Real Sociedad)

Melendo (Espanyol)

Rivera (Huesca)

Manu Vallejo (Cadice)

Borja Mayoral (Levante)

Oyarzabal (Real Sociedad)

INGHILTERRA

Henderson (Sheffield Wedsnesday)

Maitland-Niles (Arsenal)

Gomez (Liverpool)

Mepham (Bournemouth)

Lewis (Norwich)

Cook (Bournemouth)

Onomah (Sheffield Wednesday)

Dowell (Sheffield United)

Calvert-Lewin (Everton)

Solanke (Bournemouth)

Rashford (Manchester United)

GERMANIA

Muller (Mainz)

Henrichs (Monaco)

Torunarighia (Hertha)

Uduokhai (Wolfsburg)

Horn (Colonia)

Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Rexhbecaj (Wolfsburg)

Lowen (Norimberga)

Serdar (Schalke)

Richter (Augsburg)

Teuchert (Schalke)