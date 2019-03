FOCUS TMW - La leva calcistica del 98: c'è Cutrone. Ma il piatto forte è Mbappé

© foto di Imago/Image Sport

Il 1998 ha già regalato al mondo l'erede di Messi e Cristiano Ronaldo, già valutato 180 milioni e con in bacheca un Mondiale da protagonista, un trofeo Kopa, due Ligue 1 vinte con due squadre differenti: Kylian Mbappé si sta già prendendo la scena adesso, immaginate quando i due giganti appenderanno gli scarpini al chiodo. Francia che oltre al campione del PSG può fregiarsi del talento di Aouar del Lille e l'interessante centrale del Lipsia Dayot Upamecano. L'Inghilterra ha nel terzino del Liverpool Alexander-Arnold il fiore all'occhiello mentre la Spagna ha un talento che sta esplodendo in Croazia: Dani Olmo, già nel mirino delle big europee. L'Italia dalla sua ha Patrick Cutrone, fiuto del gol come pochi al mondo alla sua età.

ITALIA

Del Favero (Juventus U23)

Adjapong (Sassuolo)

Varnier (Atalanta)

Marchizza (Crotone)

Eguelfi (Livorno)

Locatelli (Sassuolo)

Carraro (Perugia)

Zanellato (Crotone)

Del Sole (Pescara)

Cutrone (Milan)

Pierini (Spezia)

FRANCIA

Badiashile (Rennes)

Pierre-Gabriel (Monaco)

Upamecano (Lipsia)

Koundé (Bordeaux)

Mouassa (Nimes)

Leris (Chievo)

Ikoné (Lille)

Aouar (Lione)

Makengo (Nizza)

Reine-Adelaide (Angers)

Mbappé (Paris Saint-Germain)

SPAGNA

Alvaro Fernandez (Extremadura)

Bunuel (Racing Santander)

Manu Hernando (RM Castilla)

José Amo (Siviglia Atlético)

Felipe (Siviglia Atlético)

Alena (Barcellona)

Oscar Rodriguez (Leganés)

Dani Olmo (Dinamo Zagabria)

Manu Garcia (Tolosa)

Asencio (Benevento)

Carles Perez (Barcellona B)

INGHILTERRA

Ramsdale (Wimbledon)

Alexander-Arnold (Liverpool)

Godfrey (Norwich)

Oxford (Augsburg)

Lewis (Norwich)

Davies (Everton)

Rolando Vieira (Sampdoria)

Field (West Bromwich)

Eze (QPR)

Davis (Aston Villa)

Diangana (West Ham)

GERMANIA

Schubert (Dinamo Dresda)

Passlack (Norwich)

Chabot (Groningen)

Leitsch (Bochum)

Handwerker (Groningen)

Geiger (Hoffenheim II)

Baku (Mainz)

Dorsch (Heidenheim)

J. Eggestein (Werder Brema)

Schmidt (Wehen)

Hack (Hoffenheim II)