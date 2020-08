FOCUS TMW - La Serie A si prepara alla ripresa: tutte le date dei ritiri, Napoli da ieri al lavoro

focus La Serie A si prepara alla ripresa: tutte le date dei ritiri, Napoli da ieri al lavoro

Per la Serie A la stagione 2019/20 è finalmente chiusa. In questa particolarissima estate post-lockdown, la pausa estiva sarà cortissima tanto che già diverse squadre hanno già iniziato il proprio lavoro estivo in preparazione dell'annata 20/21. Di seguito il programma delle 19 squadre di Serie A, in attesa di maggiori novità dallo Spezia:

BENEVENTO

Conquistata con enorme anticipo la promozione in Serie A, il Benevento ha potuto programmare con calma la stagione del ritorno in massima e il ritiro prestagionale: sarà a Seefeld in Tirol, nel distretto di Innsbruck-Land. Il club sannita soggiorna presso l’Hotel Hocheder da ieri, lunedì 17 agosto e fino a domenica 30 agosto. Durante il periodo di romitaggio estivo, gli allenamenti si svolgeranno presso gli impianti sportivi di ultima generazione annessi alla struttura ricettiva.

CAGLIARI

Il 18 agosto ritrovo ad Asseminello per la squadra di Di Francesco, tra le prime ad iniziare il lavoro per la stagione 2020/21. Primo giorno di lavoro al centro sportivo, ma partenza per la prima parte del ritiro ad Aritzo slittata a causa dei quattro giocatori risultati positivi al Coronavirus. La seconda parte del ritiro era stata programmata ad Assemini, dal 25 al 13 settembre ma adesso tutto potrebbe cambiare.

TORINO

Raduno al Filadelfia per la rosa di Giampaolo, col primo allenamento del tecnico ex Sampdoria disputato proprio a Torino; poi ritiro, sempre in città, dopo aver rinunciato all'ultimo secondo alla località scelta, Biella.

CROTONE

Scelte già fatte in casa pitagorica: raduno a Crotone dal 20 agosto e il 21 i test medici ad Antico Borgo. I pitagorici sono partiti per il ritiro di Trepidò (KR), nella Sila crotonese, il 22 agosto.

FIORENTINA

La Fiorentina si prepara ad andare in ritiro per iniziare la nuova stagione, con il via al campionato previsto tra un mese. Lo farà in una delle sedi che solitamente, anche in passato, ha ospitato i ritiri della squadra gigliata, ovvero Villa Olmi. La squadra di Beppe Iachini infatti alloggerà nell'hotel a pochi chilometri dallo stadio fino al 31 agosto.

GENOA

Il Genoa, unico club di Serie A ancora a caccia di un tecnico, dovrebbe ritrovarsi a Pegli nei prossimi giorni, mentre il ritiro (se sarà ritiro) sarà fuori Genova. Ancora tutto in divenire comunque per quanto riguarda i rossoblù.

LAZIO

Programma già per definito per la Lazio, che si è mossa per tempo: il 20 agosto raduno a Formello, sede abituale degli allenamenti della squadra di Simone Inzaghi, ieri la partenza per Auronzo di Cadore, confermata come sede del ritiro, dove Lulic e compagni rimarranno fino al 3 settembre. Da lì in poi allenamenti a Roma preparando l'inizio della Serie A, programmato per il 19 settembre.

UDINESE

Raduno al Bruseschi per la squadra bianconera, non è previsto un ritiro in alta quota: la squadra dovrebbe rimanere ad allenarsi a Udine o nelle vicinanze del capoluogo friulano.

HELLAS VERONA

In casa Hellas Verona parla chiaro il comunicato reso noto dal club qualche giorno fa: "sarà la località altoatesina di Santa Cristina in Val Gardena, in provincia di Bolzano, collocata fra Ortisei e Selva di Val Gardena, a 1428 metri di altitudine, ad ospitare il ritiro estivo della squadra gialloblù, dal 22 agosto al 6 settembre prossimi".

PARMA

La nuova stagione del Parma 2020-2021 è iniziata ieri, lunedì 24 agosto. I crociati effettueranno i tamponi e i test individuali, oltre ai test funzionali, seguendo il protocollo sanitario vigente. Da mercoledì, ottenuti i risultati, potranno cominciare gli allenamenti, con il gruppo che nel centro sportivo di Collecchio comincerà la preparazione alla nuova stagione.

SASSUOLO

Il Sassuolo è ripartito ieri con il raduno della prima squadra al Mapei Football Center. Al mattino i neroverdi sono stati sottoposti a tamponi e nel pomeriggio le sedute atletiche individuali nel rispetto dell’attuale protocollo FIGC. Martedì 25 agosto presso il centro sportivo neroverde sono in programma i test Mapei. L’inizio degli allenamenti di gruppo è previsto per venerdì 28 agosto.

NAPOLI

Conclusa la stagione 2019/20 con l'eliminazione per mano del Barcellona, il Napoli ha iniziato ieri la stagione in quel di Castel di Sangro: gli azzurri hanno svolto il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Saranno due i test amichevoli previsti nell'arco del raduno, le cui date verranno comunicate successivamente. Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.

🗓 Le date del ritiro azzurro a Castel di Sangro. Si riparte lunedì 24 agosto.

BOLOGNA

Archiviata la stagione 2019/20, il Bologna è tornato ad allenarsi ieri al Centro Tecnico N. Galli. Una volta eseguiti i test medici e atletici, giovedì 27 agosto la squadra salirà a Pinzolo (TN), dove resterà fino al 5 settembre.

MILAN

E' iniziata ieri, lunedì 24 agosto, la nuova stagione della Prima Squadra maschile del Milan. Staff e giocatori si sottoporranno ai test, come da protocollo, Covid-19. Per la giornata di martedì 25 agosto, invece, Stefano Pioli e i suoi ragazzi si ritroveranno nel Centro Sportivo di Milanello per iniziare la preparazione con allenamenti mattutini.

JUVENTUS

Ritiro e raduno casalingo per la squadra di Andrea Pirlo, che ha incontrato ieri i primi giocatori: previste sedute alla Continassa fino all'inizio del campionato dunque, in attesa di annunci ufficiali.

SAMPDORIA

Raduno previsto il 26 agosto a Bogliasco, il ritiro sarà sempre al centro sportivo blucerchiato ma senza il pernottamento in albergo. La data per l'inizio delle sedute dovrebbe essere il 28.

ROMA

Anche per la squadra di Fonseca ritiro e raduno in casa: ritrovo a Trigoria il 27 agosto, allenamenti dal giorno dopo sempre sui campi del centro sportivo giallorosso.

ATALANTA

Gasperini ha fissato la ripresa dell'attività a fine mese, sicuramente dopo il 31 agosto. Le ultime indiscrezioni parlano di ritiro a Clusone, nel bergamasco, ma le decisioni ufficiali verranno prese proprio in questi giorni, dopo la fine della stagione 2019/20 con l'eliminazione in Champions League.