In questi due giorni abbiamo proposto la classifica dei migliori 100 giocatori di Serie A secondo la media voti di Tuttomercatoweb. La curiosità maggiore inevitabilmente cade sui nuovi acquisti e sull'impatto che essi hanno avuto in questo primo scorcio di stagione. A 33 anni Pedro dimostra che se hai classe non hai problemi ad ambientarti in un nuovo campionato. E del resto lo spagnolo ha un bagaglio d'esperienza ad altissimi livelli non indifferente: quasi 90 partite di Champions League e capace di vincere in Spagna, Inghilterra ed Europa. Quasi naturale vederlo al primo posto per rendimento fra i giocatori che hanno cambiato maglia in quest'ultima sessione di mercato. Sorprende molto di più vedere al secondo posto M'Bala Nzola, all'esordio in Serie A conquistata con la gavetta: solo due anni fa era in Serie C col Trapani. Convincente l'inizio di Dejan Kulusevski così come l'acquisto più caro della storia del Napoli, Victor Osimhen. Inaspettato trovare Verre, rientrato alla Sampdoria dopo il prestito al Verona. E a proposito di scaligeri, notevole l'impatto di Antonin Barak che nell'ultima stagione era retrocesso in Serie B con il Lecce. Quello di Alvaro Morata nel calcio italiano è un ritorno in grande stile, Scamacca e Sottil promettono bene non solo per i loro club ma anche per il calcio italiano. Infine, il colpo dell'Inter Hakimi al decimo posto. Il marocchino era partito forte, accusando nelle ultime partite un rallentamento.

1. PEDRO (Roma) 6.64

2. NZOLA (Spezia) 6.63

3. KULUSEVSKI (Juventus) 6.60

4. OSIMHEN (Napoli) 6.50

5. VERRE (Sampdoria) 6.50

6. BARAK (Hellas Verona) 6.42

7. MORATA (Juventus) 6.40

8. SCAMACCA (Genoa) 6.38

9. SOTTIL (Cagliari) 6.36

10. HAKIMI (Inter) 6.33