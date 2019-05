FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Maggiore one man show. Tutino da applausi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la 36^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio Brignoli del Palermo che tiene a galla i suoi con due grandi interventi nella ripresa. Difesa a quattro con Rolando del Carpi e Longhi del Padova sugli esterni e la coppia centrale formata da Parodi del Cittadella e Ranieri del Foggia. In mezzo al campo non possono mancare Dessena, che col suo gol ha regalato la Serie A al Brescia, e Maggiore dello Spezia, alla prima doppietta in carriera, che vengono affiancati da Greco del Foggia. In avanti Moreo del Palermo viene affiancato da Tutino del Cosenza, autore di un gol capolavoro in rovesciata, e Baraye del Padova. Questa la formazione schierata con un classico 4-3-3:

Brignoli 7 - Imprendibile il piattone chirurgico di Maggiore, che lo buca una seconda volta poco prima dell'intervallo con un colpo di testa. Nel secondo tempo è prodigioso con il doppio intervento su Ricci e Gyasi che tiene a galla il Palermo. Poi un finale tranquillo, che non basta però ad assicurare i tre punti ai siciliani.

Rolando 7 - E' il più intraprendente, l'uomo che ci prova fin dall'inizio. Le sue conclusioni sono insidiose e alla fine il gol lo trova su una ribattuta facile facile.

Parodi 7 - Tanto lavoro nell'arginare Sadiq ma se la cava sempre bene e, nonostante il duello sia impostato sulla fisicità, non cade nell'errore di eccedere con l'agonismo.

Ranieri 6,5 – Regista arretrato della squadra, molte azioni rossonere partono dai suoi piedi. Il numero 3 legge sempre in anticipo la giocata e si guadagna l’importante penalty del raddoppio con una delle sue incursioni.

Longhi 7 - Grande prestazione da parte dell'ex Sassuolo, ara la corsia mancina con grande continuità. Dal suo mancino parte l'azione del vantaggio di Baraye, in fase difensiva sbaglia pochissimo.

Maggiore 7,5 - Il primo tempo è da one man show. Sale in cattedra dopo un avvio a tinte rosanero: gela il Barbera con il piattone che vale l'uno a zero, in prossimità dell'intervallo ripristina la parità con un gran colpo di testa sul lob di Okereke.

Dessena 7 - Ritorna in Serie A dopo la lunga esperienza con il Cagliari: c'è il suo marchio nella promozione. Prima il palo, poi il gol.

Greco 7 – Detta i tempi della manovra, giocando tanti palloni e sempre con grande qualità e recupera un'infinità di palloni. Trasforma con estrema freddezza il rigore del raddoppio.

Baraye 7,5 - Scatenato l'ex Parma, nel pomeriggio dell'Euganeo trova la prima gioia con la maglia del Padova. Incontenibile per larghi tratti, lascia spesso sul posto Venuti. Peccato per l'errore nel finale che mancando l'appuntamento con la meritata doppietta.

Moreo 7 - Porta la sua firma la prima vera occasione della partita: al settimo gira di testa sul fendente di Rispoli e si ferma al palo. Al quarantesimo illude i siciliani con un destro da pochi passi che non lascia scampo a Lamanna.

Tutino 8 - Segna un gol da applausi ed esce dal campo in lacrime, emozionato per l'accoglienza del pubblico. Da evidenziare anche l'atteggiamento, non si ferma mai. Al termine del primo tempo dice di essere emozionato, noi ringraziamo lui per il gol spettacolare messo a segno.