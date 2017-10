FOCUS TMW - Lazio, 99 milioni di fatturato. Prima di Biglia e Keita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio arriva a quota 99 milioni, ma non sfonda la tripla cifra. I biancocelesti riescono, tramite i diritti televisivi e alle cessioni di Candreva, Berisha e Onazi, a chiudere in utile il 2016-17, aspettando le grandi plusvalenze che deriveranno da Biglia e Keita, oltre a quella - utilissima - di Hoedt. La quota 100 è solo rimandata, dunque.

I DIRITTI TELEVISIVI - Nell'anno precedente, con il fatturato fissato a 91 milioni di euro, le tv influivano per 67,1 milioni di euro. Tantissimo, una percentuale davvero esagerata che però andrebbe tarata sul fatto che i soldi dei preliminari di Champions erano stati utilizzati per il bilancio precedente, schizzato a 109 milioni di euro. Nell'anno scorso sono stati ben 73,1 milioni di euro, il 75% i proventi da oneri e altre concessioni.

COSTI - Oltre ai debiti spalmati, ricorrenti per ogni anno, il resto si attesta sui 57 milioni di euro di spese personale, addirittura in flessione rispetto a prima. Lotito insomma riesce a vincere pur spendendo molto meno degli altri e, in questo senso, è davvero uno dei migliori presidenti in Serie A. Da notare pure che le commissioni da lui pagate sono le più basse della A.

AGGIUNGI 60 MILIONI - Certo, nella prossima stagione ci saranno delle spese per la cessione di Keita al Monaco e dall'acquisto dei due portoghesi arrivati con il placet di Jorge Mendes. Però tra diritti televisivi (comunque in crescita, sui 75-80 milioni) e le cessioni, è facile inquadrare il bilancio laziale sui 150 milioni di euro.