focus Lazio, con Lotito 44 milioni di utile in dieci anni. Fatturato +30%

Ogni anno la Lazio parte in negativo. Questo perché nel 2005 il club di Lotito riuscì a spalmare 140 milioni di euro in 23 anni, quindi circa 7 all'anno finiscono direttamente nelle casse dello stato. Nonostante questo il patron biancoceleste negli ultimi dieci anni è riuscito a conseguire un utile di 44 milioni di euro, grazie a spese oculate, stipendi commisurati alla grande e qualche cessione. E forse anche spalmando ulteriormente debiti per evitare di non gravare troppo su ogni bilancio.

FATTURATO +30% - La situazione però è quella di molte squadre medio-grandi. C'è un nocciolo duro di fatturato dal quale è impossibile discostarsi, tra gli 80 e i 100 milioni di euro, poi molto fanno le plusvalenze e gli eventuali giocatori ceduti. Oppure i diritti e i premi della Champions League, altro grande braccio della bilancia. Di fatto la Lazio di Lotito sbilancia ed esce dal seminato solamente con le cessioni, mentre il resto del bilancio ondeggia in base a dinamiche differenti, come i diritti televisivi corporativi. In ogni caso dai 93,7 milioni del 2010-11 si è arrivati a un +30% tra i 122 del 2018-19 e i 127 del 2017-18.

GESTIONE DELL'UTILE - Periodicamente Lotito alza il tiro. Ci prova per un anno, andando sotto tra i 5 e i 15 milioni di euro, salvo poi recuperare nei due anni successivi sia con risparmi vari oppure con cessioni mirate. Nella passata stagione c'è stato un -13 importante ed era probabile che anche in questa annata ci fosse il segno meno: per questo il presidente voleva assolutamente la Champions League - unico obiettivo sbandierato sin dall'inizio della stagione - per equilibrare due anni negativi almeno nel bilancio, non nei risultati: Coppa Italia un anno fa, quasi certamente Champions ora. I 44 milioni di euro denotano una gestione oculata, al netto del caso Zarate su cui verrà fatta luce probabilmente nei prossimi mesi.

LA CRESCITA

2010-11

93,7 milioni di fatturato

10 milioni di utile

2011-12

95,5 milioni di fatturato

4,3 milioni di utile

2012-13

109,8 milioni di fatturato

-5,9 milioni di utile

2013-14

81,3 milioni di fatturato

7 milioni di utile

2014-15

109,94 milioni di fatturato

5,8 milioni di utile

2015-16

93,8 milioni di fatturato

-12,6 milioni di utile

2016-17

129,1 milioni di fatturato

11,4 milioni di utile

2017-18

127,3 milioni di fatturato

37 milioni di utile

2018-19

122,7 milioni di fatturato

-13 milioni di utile

TOTALE GESTIONE: +44 MILIONI DI EURO