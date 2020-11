focus Lazio, diritti televisivi e plusvalenze. Lotito si paga lo stipendio

vedi letture

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

LAZIO

Secondo anno di rosso per la Lazio, che segna una perdita per il 2019-20 in perdita di 15,88 milioni di euro, in salita rispetto ai 13,16 milioni dell’anno precedente. Il valore della produzione è di 104,31 milioni di euro, in calo di 17,25 rispetto al 2018-19. C’è da dire che l’utile di 36,2 al 30 giugno del 2018 ha di fatto ammortizzato le perdite degli ultimi due anni, la qualificazione ai gironi di Champions aumenterà ulteriormente il fatturato.

DIRITTI TELEVISIVI - Sono di 78 milioni circa sui 106 totali. Appare evidente che la Lazio sia totalmente dipendente dalle tv, perché i ricavi dal botteghino - al netto di un affitto alto per l’Olimpico - sono solamente di 10 milioni di euro (scesi comunque per l’assenza di pubblico da marzo in poi), mentre le sponsorizzazioni arrivano a 12 milioni, cifre troppo basse per un club di prima fascia. Va detto che la Lazio non ha praticamente venduto nessuno nemmeno nell’anno passato: se arrivasse una plusvalenza il saldo sarebbe in positivo.

I COSTI - Sono scesi rispetto all’anno precedente, di circa 15,4 milioni di euro. Il costo del personale è sceso per la rinuncia alle due mensilità da parte dei tesserati. Le retribuzioni di competenza sono quindi finite anche a luglio e agosto, così come i premi per la qualificazione in Champions League slittano al bilancio 2020-21. In totale i costi sono di 101,7 milioni, seppur provvisori.

LA CHAMPIONS AIUTA - La Lazio sta attraversando un periodo complicato, ma la Champions League aiuterà a migliorare i conti di una squadra che è sicuramente stata colpita dalla pandemia, ma che al botteghino ha perso relativamente (1,6 milioni) e che ha potuto tranquillamente pagare uno stipendio al presidente Lotito, il primo della sua carriera da dirigente. Quindi è evidente che la crisi ci sia ma che la Lazio possa uscirne relativamente indenne e che potrà garantire una continuità aziendale, al netto dei debiti tributari che paga ogni anno, oramai senza grossa difficoltà.

LE PROSSIME PLUSVALENZE - Se è vero che la Lazio ha operato in maniera coscienziosa sul mercato, dall’altra parte con una grossa cessione può tranquillamente mettere a posto i conti. Milinkovic-Savic può essere il nome giusto, Immobile nel corso degli anni ha avuto proposte, Correa e Luis Alberto sono comunque due nomi che possono a fare al caso delle big. Insomma, la Lazio ha la bravura nello scegliere i giocatori e non inseguire cervelloticamente il risultato a ogni costo, riuscendo comunque a crescere e non spendere cifre esagerate. Merito di Lotito e di Tare: dal punto di vista economico più che bene.