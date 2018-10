FOCUS TMW - Lazio, più favori che torti. Alla Fiorentina manca un rigore

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

© foto di Federico Gaetano

Più favori che torti, anche se nulla di clamoroso. L'anno scorso la Lazio ha lamentato in più occasioni arbitraggi giudicati contrari alle sorti biancocelesti, in questo primo scorcio di stagione le decisioni più controverse paiono andare in direzione opposta. Su tutte, quelle di Orsato nella gara vinta dalla squadra di Inzaghi contro la Fiorentina: ai viola manca un rigore (non solare, ma che sembra esserci) per il contatto tra Acerbi e Simeone. Provvidenziale ma inutile per il risultato finale il VAR nella prima giornata (annullato gol a Milik), resta qualche dubbio per altre due decisioni: la rete di Pjanic in Juve-Lazio e il rigore non concesso a Ciano nel finale di Lazio-Frosinone. In entrambi i casi, però, le scelte arbitrali paiono corrette.

IL CAMPIONATO DELLA LAZIO

1^ giornata Lazio-Napoli 1-2

Arbitro sig. Banti: al 41' annulla un gol a Milik. L'azione è viziata dal fallo di Koulibaly su Radu, il fischietto livornese è aiutato dal VAR col silent check: decisione giusta.

2^ giornata Juventus-Lazio 2-0

Arbitro sig. Irrati: al 30' segna Pjanic. Cristiano Ronaldo è in posizione di offside ma fuori dalla traiettoria visiva del portiere. Però si sposta per evitare il pallone: dopo il controllo VAR la rete viene convalidata. La decisione sembra giusta, anche se rimane qualche dubbio.

Al 66' Milinkovic-Savic ruba palla a Chiellini al limite dell'area, viene fischiato un fallo molto dubbio e il serbo viene ammonito.

3^ giornata Lazio-Frosinone 1-0

Arbitro sig. Calvarese: al 4' Milinkovic-Savic insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi esulta. Il serbo era però in posizione di fuorigioco, rilevata grazie all'intervento del VAR, e la rete viene annullata. Nel finale, al 91' Lulic atterra Ciano: Calvarese non rileva il fallo, gli assistenti non intervengono e il VAR non viene chiamato in causa. Il contatto c'è, ma anche qui pare giusta la scelta di non assegnare il calcio di rigore.

4^ giornata Empoli-Lazio 0-1

Arbitro sig. Orsato: al 30' Caputo batte Strakosha, ma la bandierina si alza subito. Non serve neanche il controllo tecnologico: la posizione di fuorigioco dell'attaccante pugliese è piuttosto evidente e non vi sono dubbi sulla decisione.

5^ giornata Lazio-Genoa 4-1

Arbitro sig. Abisso: al 36' Gunter intercetta col braccio in area la palla dopo il colpo di testa di Milinkovic-Savic. L'arbitro giudica il tocco involontario, il VAR conferma.

Proteste del Genoa al 43' per un contatto tra Hiljemark e Leiva nell'area di rigore biancoceleste: giusto non fischiare.

Al 46' il gol della bandiera genoano arriva con Piatek: il controllo pare sospetto, ma il polacco porta avanti il pallone col petto e la squadra arbitrale giustamente convalida.

6^ giornata Udinese-Lazio 1-2

Arbitro sig. Maresca: al 16' Acerbi segna, controllo VAR per verificare la posizione dei saltatori sulla punizione di Luis Alberto e la rete viene giustamente convalidata. Finale caotico: Nuytinck segna, gli ospiti protestano per la punizione che ha portato al gol. La decisione era però giusta.

7^ giornata Roma-Lazio 3-1

Arbitro sig. Rocchi: al 70' qualche discussione sulla punizione da cui nasce il 2-1 (ammonito Badelj nell'occasione), ma la chiamata è giusta. Sul gol del 3-1 segnato a tre minuti dal novantesimo Fazio sembra in fuorigioco ma il guardalinee non alza la bandierina. Il VAR conferma, e ricordiamo che da quest'anno sull'off-side il margine di errore per le decisioni prese con l'aiuto della tecnologia è sostanzialmente azzerato.