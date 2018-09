FOCUS TMW - Limite prestiti, Atalanta a quota 54: 37 del vivaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. L'Atalanta ne ha 54

Quasi cinque squadre. I nerazzurri possono contare su 53 giocatori attualmente in prestito, chi in obbligo di riscatto - come Cristante o Kessie - altri per smaltire un ingaggio che probabilmente è stato sballato, come Joao Schmidt. O Eguelfi, preso dall'Inter e mai utilizzato.

LA SQUADRA B - C'è da dire che con un eventuale inserimento in Serie C dell'U23 - come ha fatto la Juventus - l'Atalanta non avrebbe grossi problemi a creare una squadra competitiva. Perché quasi tutti i "giovani" sono di livello, qualcuno si perde, altri tornano a casa base come Pessina e Valzania. I nerazzurri quindi abbatterebbero - di molto - l'affaire prestiti con l'istutizione, nella prossima annata, della propria squadra B. Rimarrebbero comunque, supponendo una rosa di 25, quasi 30 tesserati che non servono alla prima squadra. Una lista lunghissima che, sebbene sfoltita, porterà a una possibile "svendita" di qualche giovane.

IN DICIANNOVE - Da Sportiello a Cornelius, per pensare ai calciatori che hanno una necessità di convincere, a Cristante e Kessie, oramai ceduti. Schmidt e Haas potrebbero andare via più semplicemente, D'Alessandro e Mattiello probabilmente non torneranno nel giro. Vido potrebbe essere inserito in prima squadra, così come Carraro, da capire Santopadre e Cabezas (che ha mercato in Sud America).

Ecco la lista

PRESTITI

Sportiello, Suagher, Eguelfi, Mattiello, Cristante, Schmidt, Agazzi, Alimi, Fazzi, D'Alessandro, Petagna, Cornelius, Monachello, Kessie

UNDER 21

Radunovic, Turrin, Taliento, Mazzini, Dossena, Kresic, Gatti, Alari, Boffelli, Salvi, Marchetti, Asmah, Migliorelli, Zambataro, Seck, Zanoni, Tentoni, Mora, Eleuteri, Carminati, Melegoni, Bolis, La Vigna, Pugliese, Ranieri, Badjie, Hergheligiu, Pagliari, Capone, Mallamo, Lunetta, Latte Lath, Tulissi, Mazzocchi, Parigi

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Vido, Cabezas, Haas, Santopadre, Carraro