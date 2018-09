FOCUS TMW - Limite prestiti, Empoli a quota 14: ma solo un "vecchio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. L'Empoli ne ha 14

Un vivaio modello, nonostante i fondi limitati e una società che, certamente, non può competere ai massimi livelli per i migliori giocatori toscani e non. L'Empoli riesce a rientrare nei canoni indicati dalla FIFA grazie ai suoi under21, con solamente quattro giocatori in prestito, di cui solo uno che è considerabile "vecchio".

ROMAGNOLI L'ECCEZIONE - Strana la situazione del difensore, arrivato un anno fa a Empoli per giocare la B da titolare. Lo ha fatto, anche bene, trovando un accordo poi con il Bologna, in A. Ora che i toscani hanno trovato la massima categoria, è sceso in B, al Brescia.

Ecco la lista

PRESTITI

Romagnoli,

UNDER 21

Meli, Giacomel, Fenderico, Curto, Seminara, Damiani, Picchi, Zappella, Piu, Tchanturia

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Plescia, Benucci, Imperiale