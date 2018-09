FOCUS TMW - Limite prestiti, Fiorentina a quota 18: Castrovilli controverso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Fiorentina ne ha 18

I viola sono quasi in linea con i dettami "condizionanti" del massimo organismo internazionale, qualora entrassero in vigore ora. Sette i prestiti dei "vecchi", con qualcuno - come Salifu e Venuti - che arrivano dalla Primavera ma che sono fuori per limiti di età. Ben nove gli under21, con una tendenza, da parte dei toscani, a far rimanere i migliori (come Sottil) in prima squadra.

E CASTROVILLI? - Non è ancora chiara la regola, eventuale, dei prestiti dell'Under21. Il difensore ha giocato solamente sei mesi con la maglia della Fiorentina Primavera, arrivando dal Bari, per poi passare alla Cremonese in Serie B. Probabilmente è fuori dalla questione under di formazione, quindi non prestabile. È comunque l'unico "esubero" che andrebbe a intaccare un eventuale limite.

Ecco la lista

PRESTITI

Gilberto, Venuti, Schetino, Cristoforo, Salifu, Saponara, Baez

UNDER 21

Cerofolini, Hristov, Illanes, Ranieri, Zanon, Bangu, Caso, Trovato, Gori

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Castrovilli, Zekhnini