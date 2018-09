FOCUS TMW - Limite prestiti, Frosinone a quota 4. E 10 in entrata

© foto di Federico Gaetano

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Frosinone ne ha la metà, 4

Caso paradossale per il Frosinone: se oggi la FIFA dovesse varare, dal giorno alla notte, la limitazione dei prestiti, sarebbe completamente in linea con i dettami. Questo principalmente per due motivi: pochi Primavera fanno il salto - anche per investimenti "leggeri" rispetto alle avversarie - e la salita dalla B ha rivoluzionato la rosa.

10 IN ENTRATA - Se non sono tanti in uscita - con solo 1 prestito "vero", Citro, e non da under 21 - sono parecchi quelli presi per completare la rosa in A. Ben dieci che, giocoforza, sarebbero ridotti perché non tutte le squadre presterebbero giocatori al Frosinone (e probabilmente costerebbero diversamente, vista la penuria di calciatori che andrebbero in prestito).

Ecco la lista

PRESTITI

Citro

UNDER 21

Gori, Viti, Volpe

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

-