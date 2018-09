FOCUS TMW - Limite prestiti, Inter a quota 24: ma 50 milioni bruciati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. L'Inter ne ha 24

Il Fair Play Finanziario aiuta l'Inter a decimare i propri (ottimi) giovani, cedendoli a peso d'oro prima che possano andare via in prestito. Così Bettella, Carraro, Valietti e Radu valgono 26 milioni (farebbe sorridere se non fosse tutto vero) e non infoltiscono le fila dei giocatori di proprietà ma ceduti. Paradossalmente l'Inter con una squadra B sarebbe praticamente a posto (18 under).

PIU' DI 50 MILIONI DI EURO - Non ci sono solo i Rover e gli Emmers nei prestati. Bensì anche gente arrivata qualche tempo fa ma poi rivelatasi una delusione in nerazzurro. Sono i casi di Gabriel Barbosa, 28 milioni di euro, Ansaldi - una decina - Bastoni (altrettanti) e Karamoh, poco più di 5. E in questa classifica non c'è Joao Mario, ceduto un anno fa al West Ham e fuori dalle rotazioni.

Ecco la lista

PRESTITI

Ansaldi, Bandini, Tassi, Romanò, Gabigol, Tommasone

UNDER 21

Di Gregorio, Pissardo, Vanheusden, Lombardoni, Dimarco, Sala, Cagnano, Mattioli, Palazzi, Emmers, Rivas, Bakayoko, Rover, Souare, Pinamonti

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Bastoni, Karamoh, Brignoli