FOCUS TMW - Limite prestiti, Juventus a quota 26. Higuain compreso

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. La Juventus ne ha 26

Il dato dei bianconeri è drogato dal fatto che c'è già una seconda squadra. Altrimenti sarebbe stata (di gran lunga) la squadra con più tesserati in prestito, aggiungendone almeno un'altra trentina a quelli che giocheranno in C, più gli esuberi in A.

NOVE VECCHI - Spicca il nome di Gonzalo Higuain, al Milan, che però verrà probabilmente riscattato. Poi Marrone, perso nei meandri del calcio europeo dopo un buon avvio, e Stefano Sturaro, allo Sporting Lisbona.

ALMENO CINQUE POTREBBERO RIENTRARE -

Alcuni under21, non del vivaio, potrebbero trovare spazio in una Juventus futuribile. Da Rogerio, bene con il Sassuolo, a Cerri, ora al Cagliari. Poi Favilli e Orsolini, che però rischiano di perdere il treno. E poi c'è Pjaca, da valutare dopo l'infortunio e la parentesi così così con lo Schalke04.

Ecco la lista

PRESTITI

Marrone, Del Fabro, Barlocco, Sturaro, Beltrame, Mancuso, Higuain, Cais, Lanini

UNDER 21

Audero, Branescu, Marricchi, Pellizzari, Pezziardi, Toure, Macek, Clemenza, Mosti, Soumah

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Rogerio, Tamba M'Pinda, Pjaca, Orsolini, Siani, Cerri, Favilli