FOCUS TMW - Limite prestiti, Milan a quota 12: ma solo due fuoriquota

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Milan ne ha 12

I rossoneri non utilizzano, come le altre grandi, molti prestiti per abbattere il monte ingaggi. Possibile anche che la nuova gestione abbia idee differenti, ma dopo anni in cui il Milan aveva una rosa molto ampia stavolta non ci sono grossi prestiti.

TUTTI TRANNE ANDRE SILVA - Gustavo Gomez era in odore di addio già da qualche tempo, con il Boca Juniors che ci aveva provato già più di una volta nel mercato di gennaio. Invece Silva, pagato 34 milioni di euro nell'estate del 2017, è finito al Siviglia. Che probabilmente lo riscatterà, grazie a un super inizio con tripletta.

Ecco la lista

PRESTITI

Gustavo Gomez

UNDER 21

Gabbia, Felicioli, Llamas, Cavagnera, El Hilali, Tiago Dias, Sinani, Forte, Pobega, Bellodi

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Andre Silva