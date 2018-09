FOCUS TMW - Limite prestiti, Napoli a quota 19: e 4 al Parma

La FIFA vuole limitare i prestiti: solamente 8 a stagione. Il Napoli ne ha 19

Gli azzurri contano su una rosa molto folta, con qualche giocatore che probabilmente poteva finire in prestito da altre parti ma che, alla fine, sono rimasti. Come Ounas o Maksimovic. Ma sono comunque 9 i giocatori fuori da eventuali limiti.

QUASI TUTTI ITALIANI - Di questi nove ben sei sono nostri connazionali, come Sepe, Ciciretti, Inglese e Grassi - finiti al Parma - Tonelli (alla Sampdoria) e Insigne junior, passato al Benevento per cercare di raggiungere la Serie A. Insomma, una eventuale restrizione non sarà poi così un problema.

Ecco la lista

PRESTITI

Sepe, Tonelli, Lasicki, Grassi, Ciciretti, Insigne, Inglese, Vinicius

UNDER 21

Contini, Anastasio, Schiavi, Palmiero, Otranto, Romano, Prezioso, Leandrinho, Zerbin, Bifulco

UNDER 21 MA NON DEL VIVAIO

Machach