FOCUS TMW - Meglio Simeone o Allegri? Gli esperti: "Difficile scegliere"

Tra i tanti temi legati ad Atletico Madrid-Juventus in programma stasera, c'è anche il confronto tra i due tecnici Simeone e Allegri. Ad una giuria di esperti abbiamo chiesto chi sceglierebbero.

Stefano Antonelli (procuratore): "Sono due straordinari allenatori, con caratteristiche diverse. conosco bene entrabi. Tra l'Atletico e simeone si è creata una grande empatia mentre per quel che riguarda Allegri va detto che dopo il condottiero Conte sembrava tutto finito e invece Max ha contnuato a vncere ala grande. Li prenderei tutti e due"

Franco Zavaglia (procuratore): "Al di là dell'aspetto gestionale, sono due ottimi allenatori. Essendo io stato l'agente che ha seguito Allegri da calciatore preferisco max che ha una capacità ottimale di gestione del gruppo e dei campioni, con tranquillità e professionalità"

Antonello Cuccureddu (ex calciatore): "Non sono una donna e non posso scegliere (ride, ndr). Sono bravi tutti e due, con le loro caratteristiche"

Furio Valcareggi (procuratore): "Sono due allenatori strepitosi, basterebbe fare testa o croce. Diciamo che conosco Allegri da quando giocava nel Pescara e ho simpatia per lui, che si è dimostrato abile a guidare una grande squadra e a gestire i campioni".

Massimo Briaschi (procuratore): "I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Sono due grandi tecnici e gestori, oltre che capaci nel leggere le partite. Ma scegliere è difficile"