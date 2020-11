focus Milan, è involuzione da dieci anni. Fatturato risibile, serve la Champions

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi commerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

MILAN

La perdita netta del 2019-20 del Milan è di 195 milioni di euro. Basterebbe questo per fare capire qual è la crisi economica che i rossoneri stanno attraversando. Avere alle spalle Elliott, bravissimo nei fondi speculativi e un po’ meno nel calcio (al netto dell’inchiesta di Report che lunedì farà capire quali sono i rapporti degli ultimi tre cambi di proprietà), ha un suo motivo di essere, anche perché può ripianare di fatto qualsiasi debito. Da capire se un fondo d’investimento ha intenzione - e quanta - di continuare a giocare alla roulette rossonera.

DIRITTI TELEVISIVI - Il crollo esagerato da 113,8 milioni a 72,3 significa che il Milan ha preso solamente il 62,3% dell’anno precedente, al netto dell’arrivo al quinto posto dell’anno precedente e della mancata Europa League. Significa che quasi certamente i rossoneri hanno messo da parte i diritti televisivi per quest’anno, per evitare un altro rosso incredibile e sperando in un anno bianco per il fair play finanziario. Rimane comunque il fatto che i diritti tv siano al 40% del fatturato netto odierno, anche perché i ricavi commerciali sono comunque buoni.

I COSTI - Il personale incide per 160 milioni di euro, una cifra molto alta considerando il fatturato attuale (il consolidato è di 164 milioni), e che va a coprire praticamente il 95% del guadagno annuo. Gli altri costi sono comunque di 95 milioni, quindi è evidente che il Milan per pareggiare servano 250 milioni di fatturato, situazione che attualmente per il Milan è irraggiungibile senza Champions League. Le plusvalenze servono ad abbattere questo gap che manca, ma anche qui il problema è che la perdita dei rossoneri rischia di diventare praticamente fissa.

PROBLEMA STADIO - I ricavi delle gare sono comunque una voce importante nel fatturato del Milan, perché nella scorsa stagione sono arrivati 34,1 milioni di euro, mentre il Coronavirus ha stoppato gli incassi a 23,6. È un’altra voce che mancherà nel bilancio di questa stagione: in parte verrà sostituita dalla qualificazione all’Europa League, ma i premi sono risibili rispetto a quelli che potrebbero arrivare dalla Champions. Il Milan comunque continua ad avere un problema strutturale: è una delle pochissime squadre che in dieci anni ha perso in fatturato, è l’unica che nell’ultimo decennio è crollata del 33% del valore di produzione al netto di plusvalenze (mai viste). Il player trading non è mai esistito al Milan.