E' l'Atalanta di Gasperini la squadra che ha conquistato più punti negli ultimi dieci turni di Serie A. La Dea ha fatto meglio anche della Juventus, seconda in questa speciale graduatoria. Al terzo posto, davanti a Napoli e Inter, tre sorprese: Bologna, Torino e SPAL.

In coda, emerge la profonda crisi in cui riversa la Fiorentina: solo 4 punti negli ultimi dieci turni, peggio anche del ChievoVerona fanalino di coda. Di seguito il dato.

Atalanta 24 punti nelle ultime 10 partite di Serie A

Juventus 20

Bologna 19

Torino 19

SPAL 19

Napoli 17

Inter 16

Cagliari 16

Roma 15

Lazio 14

Milan 14

Sampdoria 13

Sassuolo 11

Empoli 11

Parma 9

Udinese 9

Frosinone 8

Genoa 7

ChievoVerona 5

Fiorentina 4