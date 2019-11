© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La classifica del momento di forma delle squadre di Serie A. Nelle ultime cinque giornate, quattro le squadre che hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio. Tredici punti per Lazio, Cagliari, Inter e Juventus, le uniche imbattute dallo scorso 20 ottobre. Solo sei punti per Atalanta e Napoli, squadre che hanno conquistato due soli punti negli ultimi tre match. In coda Brescia e SPAL, poi il Bologna che ha perso le ultime tre partite. Di seguito il dato.

Lazio 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite

Cagliari 13

Inter 13

Juventus 13

Roma 10

Parma 8

Sassuolo 7

Udinese 7

Atalanta 6

Napoli 6

Sampdoria 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 5

Lecce 4

Milan 4

Torino 4

Genoa 4

Bologna 3

SPAL 2

Brescia 1