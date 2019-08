FOCUS TMW - Nainggolan-Fiorentina, pro e contro: stella viola, futuro incerto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre a Paulo Dybala, l'altro nome che sta monopolizzando i titoli del calciomercato delle ultime ore è quello di Radja Nainggolan. Dopo i primi approcci delle scorse ore, oggi sono da registrare nuovi importanti passi in avanti nella trattativa con la Fiorentina . Una destinazione, quella viola, che scalda gli animi dei sostenitori gigliati e incuriosisce le menti dei tifosi di tutta Italia.

Perché sì - Che il Ninja debba trovarsi una nuova sistemazione è oramai noto a tutti. Era il 6 luglio quando Marotta annunciò pubblicamente l'idea nerazzurra di rinunciare al belga (oltre che a Icardi) e nonostante sia passato oramai quasi un mese niente è cambiato nelle menti di Conte e degli uomini mercato. A Firenze Nainggolan sarebbe la vera e propria stella, tanto a livello tecnico quanto economico. E il gioco della squadra di Montella passerebbe inevitabilmente tutto dalla sua qualità e dal suo agonismo. E Firenze rappresenterebbe una destinazione in linea con le sue esigenze, dato che fin dai primi rumors si era capito come la sua volontà fosse quella di restare in Italia.

Perché no - Evidentemente passando dall'Inter alla Fiorentina Nainggolan scenderebbe di livello. Lo racconta la qualità delle due rose, così come la storia ed il blasone. E con la Fiorentina non giocherebbe la Champions League e più in generale le coppe europee, questione da tenere sempre in considerazione quando si valutano le scelte dei calciatori. Quindi la situazione contrattuale: il suo arrivo alla Fiorentina non significherebbe per forza di cose un passo indietro dal punto di vista dell'ingaggio (con l'Inter che potrebbe in qualche modo contribuire per far restare lo stipendio uguale o comunque vicino ai 4,5 milioni attualmente percepiti), mentre qualche dubbio permane sulla formula del trasferimento. Ad oggi infatti Inter e Fiorentina ragionano sulla base di un prestito secco (impraticabili le altre strade visto il valore a bilancio del belga, attualmente intorno ai 30 milioni), formula che di fatto non regala alcuna certezza al diretto interessato sul proprio futuro.