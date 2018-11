FOCUS TMW - Napoli, bilancio in arancione. Ma con il 2018-19 in utile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2016-17 è stato il bilancio del capolavoro per il Napoli, quello successivo non sarà altrettanto. La cessione di Higuain ha portato profitti per 66 milioni di euro - complice anche un anno molto buono dal punto di vista dei risultati - ma l'uscita ai gironi nell'inverno del 2017 porterà meno 15 milioni nel bilancio della società di De Laurentiis. Non esistono proiezioni se non quella dello stesso presidente azzurro, ma la realtà è che senza la Champions il Napoli sarebbe in rosso per più di 40 milioni. Il fatturato strutturato è di circa 130 milioni senza plusvalenze e coppe, le spese già intorno ai 170.

I DIRITTI TELEVISIVI - Il Napoli ha ricevuto circa 75 milioni di euro - sono dati spannometrici, non essendoci ancora il bilancio - dalle tv italiane, in più ci saranno quelli della Champions League. Quindi si può dire che gli azzurri vivono molto, soprattutto quando non cedono giocatori come Higuain e Jorginho, sulla vendita a Sky e Mediaset (DAZN da quest'anno). 20 i milioni dal botteghino, 35 dagli altri sponsor.

I COSTI - I compensi contrattuali dei calciatori sono cresciuti con i rinnovi di Mertens e Insigne, oltre a esserci ancora un discreto numero di acquisti da ammortizzare come Milik, Zielinski, Diawara, Rog e Maksimovic. L'arrivo di Inglese è il meno comprensibile (forse si credeva a una svolta in area positiva) ma in compenso non sono arrivati altri calciatori che abbiano scosso ulteriormente il bilancio.

PROIEZIONE IN UTILE - Se il Napoli dovesse passare i gironi della Champions League, allora ci sarà un utile intorno all'area dei 230 milioni di euro. Ma la cessione di Jorginho comunque porta in area positiva il Napoli, al di là delle spese poi sostenute per il rinforzo della squadra. Certo, se poi dovessero arrivare altri grandi risultati la situazione potrebbe ulteriormente migliorare. Certo, una mancata qualificazione significherebbe cedere un big per fare cassa, Koulibaly in questo senso sarebbe il sacrificabile.