FOCUS TMW - Napoli, dubbi contro Samp e Fiorentina. A Kou manca un rosso

Nessun episodio davvero clamoroso, nel rapporto tra il Napoli e gli arbitri in questo avvio di campionato. Come abbiamo già scritto, grandi polemiche sull'espulsione di Mario Rui in occasione della gara contro la Juventus, ma il secondo cartellino giallo è ineccepibile. VAR positivo alla prima giornata, nell'annullare una rete a Milik; è meno chiaro perché non sia intervenuto all'inizio della gara contro la Fiorentina, dopo il contatto fra Milenkovic e Mertens. Contro il Torino manca l'espulsione di Koulibaly, ma per doppia ammonizione.

IL CAMPIONATO DEL NAPOLI

1^ giornata Lazio-Napoli 1-2

Arbitro sig. Banti: al 41' annulla un gol a Milik. L'azione è viziata dal fallo di Koulibaly su Radu, il fischietto livornese è aiutato dal VAR col silent check: decisione giusta.

2^ giornata Napoli-Milan 3-2

Arbitro sig. Valeri: al 15' Suso avvia l'azione del gol partendo da posizione inizialmente sospetta ma che risulta regolare. Al 43' contatto fra Calabria e Mario Rui: viene fischiata ostruzione, si poteva lasciare correre. Qualche dubbio anche al 75': Valeri lascia correre dopo un intervento al limite di Albiol su Higuain.

3^ giornata Sampdoria-Napoli 3-0

Arbitro sig. Massa: un paio di decisioni lasciano perplessi, anche se il risultato alla fine non sembra influenzato. Al 24' contatto Milik-Audero con Massa che fischia punizione in favore del Doria. L'attaccante azzurro però è fermo ed il portiere, in corsa, gli va contro. Qualche dubbio resta. Pochi minuti dopo rischia il rosso Mario Rui: ammonito per fallo di frustrazione, impreca contro l'arbitro che lascia correre anche visto il momento (erano appena stati ammoniti anche Allan e Rog).

4^ giornata Napoli-Fiorentina 1-0

Arbitro sig. Fabbri: ingenuità di Milenkovic all'ottavo su Mertens. Il direttore di gara non ferma il gioco e il VAR (Giacomelli) non interviene, scelta molto dubbia. Stesso metro di giudizio al 22' sul contatto tra Zielinski e Pezzella sempre in area viola, anche se in questo caso i dubbi scemano. Involontario, pochi minuti dopo, il tocco di Mario Rui con la mano in area del Napoli. Manca un cartellino giallo al 31' a Koulibaly per una manata a Simeone.

5^ giornata Torino-Napoli 1-3

Arbitro sig. Irrati: al 50' il Toro beneficia di un rigore per fallo di Luperto. Decisione giusta e non serve neanche il consulto del VAR. Al 52', però, manca un cartellino rosso nei confronti di Koulibaly, che allontana platealmente il pallone dopo il fischio del direttore di gara: già ammonito, avrebbe meritato il cartellino giallo. Anche se in questi casi il VAR non può essere d'aiuto.

6^ giornata Napoli-Parma 3-0

Arbitro sig. Doveri: partita senza episodi clamorosi, Milik è in posizione regolare in entrambe le azioni che conclude a rete. Al 3’ della ripresa viene servito sul filo del fuorigioco da Insigne, al 40’ raccoglie il tiro-cross strozzato di Verdi ben al di qua della linea difensiva del Parma e può realizzare la doppietta personale.

7^ giornata Juventus-Napoli 3-1

Arbitro sig. Banti: al 23' Chiellini colpisce il pallone con la mano in modo volontario, ma non viene ammonito. Doppio cartellino giallo per Mario Rui: al 24' interviene su Pjanic, ma tocca prima il pallone; al 58' il portoghese interviene in modo molto duro su Dybala e rimedia la seconda ammonizione. Qualche dubbio sul primo giallo (l'intervento è scomposto, ma prima tocca il pallone), mentre il secondo cartellino è ineccepibile. Tra un episodio e l'altro, al 41' desta qualche sospetto il contatto fra Albiol e Chiellini nell'area del Napoli: giusto non fermare il gioco.