FOCUS TMW - Napoli, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Una piccola rivoluzione: era inevitabile, è quella a cui ha dato vita il Napoli in questa sessione invernale. Dopo l'ammutinamento, le voci sugli addii, i mal di pancia, De Laurentiis ha risposto in modo chiaro: aprendo il portafogli, perché è innegabile che il patron azzurro abbia lavorato per rinforzare la propria squadra. Ora Gennaro Gattuso ha una rosa più ampia, con nuove alternative: soprattutto in mediana, ma anche in attacco.

ACQUISTI - Due registi per cambiare il centrocampo di Gattuso: Demme dal Lipsia e Lobotka dal Celta Vigo, entrambi arrivati a titolo definitivo. E poi c'è Politano, arrivato in azzurro dopo il mancato passaggio alla Roma. Poi due colpi per il futuro: Petagna dalla SPAL, Rrahmani dal Verona. Entrambi restano in prestito nelle rispettive squadre e arriveranno a Castel Volturno soltanto la prossima stagione.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Andrea Petagna (attaccante, SPAL) - Definitivo

Matteo Politano (attaccante, Inter) - Prestito con obbligo di riscatto

Amir Rrahmani (difensore, Hellas Verona) - Definitivo

Stanislav Lobotka (centrocampista, Celta Vigo) - Definitivo

Diego Demme (centrocampista, RB Lipsia) - Definitivo

Mario Prezioso (centrocampista, Vibonese) - Fine prestito

Raffaele Russo (attaccante, Pro Vercelli) - Fine prestito

Gennaro Tutino (attaccante, Hellas Verona) - Fine prestito

Luigi D'Ignazio (difensore, Cavese) - Fine prestito

Franco Ferrari (attaccante, Bari) - Fine prestito

CESSIONI - Detto di Petagna e Rrahmani, nessun addio di peso dopo tante indiscrezioni. Sono rimasti alla corte di De Laurentiis i vari Callejon, Mertens, Ghoulam. Per lo stesso Allan si è parlato a lungo di una possibile cessione, poi non concretizzata. Saluta Tonelli, praticamente mai impiegato da settembre, via anche il talentino Gaetano, che in Serie B avrà più spazio per mettersi in luce.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Andrea Petagna (attaccante, SPAL) - Prestito

Amir Rrahmani (difensore, Hellas Verona) - Prestito

Luigi D'ignazio (difensore, Carrarese) - Prestito

Francesco Mezzoni (centrocampista, Pontedera) - Prestito

Mario Prezioso (centrocampista, Cosenza) - Prestito

Lorenzo Tonelli (difensore, Sampdoria) - Difensore

Gianluca Gaetano (centrocampista, Cremonese) - Prestito

Gennaro Tutino (attaccante, Empoli) - Prestito

Amato Ciciretti (centrocampista, Empoli) - Prestito

Franco Ferrari (attaccante, Livorno) - Prestito