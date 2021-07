focus Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle migliori squadre europee

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Chambers, Gabriel, Holding, Tierney; Xhaka, Partey; Pépé, Smith-Rowe, Saka; Aubameyang. All. Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Dier, Sanchez; Aurier, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Lucas Moura, Kane, Son. All. Espirito Santo.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, DE PAUL, Carrasco; Correa, Suarez. All. Simeone.

BARCELLONA (3-4-2-1): Ter Stegen; ERIC GARCIA, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Pedri, Griezmann; AGUERO. All. Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, ALABA, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; BALE, Benzema, Vinicius. All. ANCELOTTI.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Acuna; Oliver Torres, Rakitic, Jordan; Suso, En-Nesyri, Gomez. All. Lopetegui.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; UPAMECANO, Sule, Lucas Hernandez; Pavard, Kimmich, Goretzka, Davies: Gnabry, Muller; Lewandowski. All. Nagelsmann.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): KOBEL; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Hazard; Haaland. All. ROSE.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi: Klostermann, GVARDIOL, SIMAKAN, Angelino; Nkuknku, Laimer, Sabitzer, Forsberg: ANDRE SILVA, Poulsen. All. MARSCH.

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Cornet; Aouar, Bruno Guimaraes, Paqueta; Kadewere, DEMBELE, Toko Ekambi. All. Bosz.

MARSIGLIA (3-4-3): Mandanda; Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car; GERSON, Kamara, GUENDOUZI, Amavi; UNDER, Milik, Payet. All. Sampaoli.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Keylor Navas; HAKIMI, SERGIO RAMOS, Marquinhos, Bernat; Verratti, Paredes, WIJNALDUM; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Pochettino.

BENFICA (3-4-3): Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Verissimo; Diogo Gonçalves, JOAO MARIO, Weigl, Grimaldo; Rafa Silva, Seferovic, Everton. All. Jorge Jesus.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Corona, Sergio Oliveira, Otavio, Luis Diaz; Taremi, Toni Martinez. All. Sergio Conçeiçao.

SPORTING CP (3-4-2-1): Adan; Inacio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Palhinha, Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Paulinho. All. Ruben Amorim.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico: Kudus, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic. All. Ten Hag.